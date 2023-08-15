Под одну гребенку. Ученые разделили всех мужчин на Земле на три категории

В новом исследовании выявили три новые категории мужественности, к которым, по мнению исследователей, подходят все мужчины.

Когда дело доходит до типов мужчин, на ум могут прийти альфа и бета. Однако в новом исследовании ученые опровергли эту укоренившуюся теорию. Теперь исследователи считают, что всех мужчин на Земле можно разделить на три категории, пишет Daily Mail.

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В новом исследовании ученые из Колумбийского университета отобрали 92 гетеросексуальных мужчины из разных культур в возрасте от 19 до 43 лет. Далее их попросили заполнить специальные анкеты, чтобы оценить свой стиль мужественности. Результаты свидетельствуют о том, что все мужчины-реципиенты относятся к одной из трех категорий:

неотрадиционалисты; эгалитаристы; прогрессивисты.

По словам руководителя исследования, доктора Джона Олиффа, мужчины-неотрадиционалисты, как правило, следуют традиционным гендерным ролям; эгалитаристы стремятся к более равноправному партнерству, а прогрессивные мужчины регулярно беседуют со своими партнершами, чтобы договориться о том, кто и чем будет заниматься.

Олифф отмечает, что основной идеей исследования было выяснить, как стили мужественности влияют на отношения и их психическое здоровье. Авторы исследования подчеркнули, что все три типа мужественности были связаны с различными преимуществами и проблемами.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что мужчины, активно продвигающие гендерное равенство и социальную справедливость, сообщали об улучшении психического благополучия. При этом мужчины, бросающие вызов этим тезисам, чаще сталкиваются с изоляцией или критикой со стороны других, что влияет на их психическое здоровье.

При этом результаты исследования показывают, что некоторые реципиенты с эгалитарным стилем все еще пытаются понять концепцию гендерного равенства путем разделения домашних обязанностей строго поровну. Эти сдвиги и стрессы, увы, также имеют последствия для психического здоровья.

По словам Олиффа, они с коллегами надеются, что результаты их исследования помогут парам проложить путь к более здоровым отношениям.

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