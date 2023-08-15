Денарий II века из песочницы: в Германии мальчик наткнулся на интригующий клад (фото)

На территории немецкой начальной школы произошла неожиданная находка, когда 8-летний мальчик Бьярн играя в песочнице нашел миниатюрный серебряный предмет.

Случай, произошедший в августе 2022 года, в конце концов раскрыл необычную историю. Об этом стало известно из официального сообщения 11 августа от сенатора по вопросам культуры Бремена. Находка Бьярна, сначала лишенная признания, сыграла ключевую роль в развертывании археологического открытия, пишет Miami Herald.

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Именно в дальнейшей последовательности событий ценная старина начала приобретать свою законную идентичность. Предмет, доверенный рукам эрудированных археологов, оказался старинной римской монетой, которой присвоили возраст почти восемнадцать веков.

Примечательно, что монета была реликвией II века, классифицированная как римский денарий. Бременский государственный археолог Ута Галле признала, что вес монеты уменьшился, объясняя это историческим периодом экономической турбулентности, который характеризовался инфляцией. Эта эпоха стала свидетелем изготовления монет с заметно уменьшенным содержанием серебра, что и обусловило их малый вес.

Древнеримская монета, найденная в Бремене Фото: Bremen's Senator for Culture

Фотографии тщательно фиксируют аверс и реверс, периметр монеты, украшенный витиеватым орнаментом, и центральную эмблематическую фигуру. Загадочную привлекательность монеты частично скрывает изношенность, которую она претерпела на протяжении веков, что делает определенные аспекты ее дизайна сложными для распознавания.

Как отметила Галле в своем заявлении, эта монета является одной из двух аналогичных римских монет, найденных в пределах Бремена, что является чрезвычайно редкой. Однако, загадка происхождения монеты остается без ответа, озадачивая экспертов относительно ее путешествия в Бремен — региона, который до тех пор был отделен от пространства Древнеримской империи.

Правдоподобные предположения постулируют торговые пути, возможную речную транспортировку или даже закупку сувениров как возможные способы ее путешествия. Хранители культуры спекулируют на этих возможных нарративах.

Мальчик, который играл в песочнице в школе в Бремене, нашел серебряную монету, датированную древнеримскими временами Фото: Screengrab from Bisant's Facebook video

Предвидя будущее, в котором этот выдающийся артефакт займет видное место, Галле с оптимизмом ожидает выставку монеты в бременском музее Фоке — перспективу, обоснованную муниципальными властями.

Расположенный примерно в 350 км к северо-западу от Берлина, Бремен является свидетельством исторического значения, резонирующим с мелочами песочницы начальной школы, где любопытство маленького мальчика зажгло свет в анналах ушедшей эпохи.

Ранее Фокус писал о золотых украшениях возрастом более 2 тыс. лет, которые нашли на территории Бельского городища.