На территории Бельского городища археологи нашли золотые украшения возрастом более 2 тыс. лет (фото)

Во время раскопок на Бельском городище на Полтавщине археологи обнаружили женское захоронение с золотыми изделиями и различными бытовыми вещами. О находке сообщил общественности 15 августа директор историко-культурного заповедника "Бельск" Игорь Корост.

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Экспедицию проводила на территории заповедника археологическая группа "Охранной археологической службы Украины" во главе с Виталием Окотенко. В течение трех недель исследователи тщательно обследовали четыре кургана, пишет полтавское издание ЗМІСТ.

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Среди находок — коллекция золотых изделий, датированных первой половиной 6-го века до нашей эры, примерно 2600 лет назад, в одном из курганов. Среди этих предметов были золотые пластины, которые, вероятно, прикреплялись к женским нарядам. Кроме того, в кургане обнаружены утилитарные артефакты, в частности глиняная посуда.

Найденные на Полтавщине артефакты Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ» Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ» Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»

Дальнейшим анализом и обработкой этих находок будут заниматься ученые, которые со временем передадут их на хранение в историко-культурный заповедник "Бельск".

В июле провели археологические исследования в окрестностях античного поселения Гелон, что вблизи Бельска. В результате этих исследований найдена глиняная посуда, стрелы и арфы среди других артефактов.

Команда археологов сосредоточила свои усилия на участке, прилегающем к западным укреплениям Бельского городища. В частности, они исследовали участок городища Царина-Сад. Найденные артефакты дают представление о культуре скифского населения той эпохи.

Большинство артефактов изготовлено из глины, включая фрагменты керамики местного производства, украшенные сложными узорами, а также импортированную древнегреческую керамику, такую как амфоры и ручка чернолакового канфара. Эти находки датируются началом 5 века до н. э. — серединой 4 века до н. э.

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