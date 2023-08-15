На території Більського городища археологи знайшли золоті прикраси віком понад 2 тис. років (фото)

Під час розкопок на Більському городищі на Полтавщині археологи виявили жіноче поховання із золотими виробами та різноманітними побутовими речами. Про знахідку повідомив громадськості 15 серпня директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.

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Експедицію проводила на території заповідника археологічна група "Охоронної археологічної служби України" на чолі з Віталієм Окотенком. Протягом трьох тижнів дослідники ретельно обстежили чотири кургани, пише полтавське видання ЗМІСТ.

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Серед знахідок — колекція золотих виробів, датованих першою половиною 6-го століття до нашої ери, приблизно 2600 років тому, в одному з курганів. Серед цих предметів переважали золоті пластини, які, ймовірно, прикріплювалися до жіночого вбрання. Крім того, в кургані виявлено утилітарні артефакти, зокрема глиняний посуд.

Знайдені на Полтавщині артефакти Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ» Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ» Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»

Подальшим аналізом та опрацюванням цих знахідок займатимуться науковці, які згодом передадуть їх на зберігання до історико-культурного заповідника "Більськ".

У липні провели археологічні дослідження в околицях античного поселення Гелон, що поблизу Більська. В результаті цих досліджень знайдено глиняний посуд, стріли та арфи серед інших артефактів.

Команда археологів зосередила свої зусилля на ділянці, прилеглій до західних укріплень Більського городища. Зокрема, вони дослідили ділянку городища Царина-Сад. Знайдені артефакти дають уявлення про культуру скіфського населення тієї епохи.

Більшість артефактів виготовлена з глини, включаючи фрагменти кераміки місцевого виробництва, прикрашені складними візерунками, а також імпортовану давньогрецьку кераміку, таку як амфори та ручка чорнолакового канфара. Ці знахідки датуються початком 5 століття до н. е. — серединою 4 століття до н. е.

Раніше Фокус писав про палац 13 століття до нашої ери: в Туреччині знайшли складну архітектуру бронзової доби.