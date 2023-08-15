Палац 13 століття до нашої ери: в Туреччині знайшли складну архітектуру бронзової доби (фото)

Археологічні дослідження, проведені на кургані Tepecik, розташованому на заході Туреччини, виявили споруду, яка, як вважають, слугувала або палацом, або храмом у 13 столітті до нашої ери. Поруч з цією архітектурною знахідкою також знайшли глечики для зберігання зерна.

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Курган Tepecik розташований за 5 кілометрів на захід від міста Чине, в провінції Айдин. Ще за 3 кілометри на південний захід розташоване Караколлар. Стратегічне розташування кургану є очевидним, оскільки воно встановлює важливий зв'язок з затокою Гекова та пов'язаними з нею природними гаванями, пише Arkeonews.

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Ініціативу з розкопок кургану, що тривають з 2004 року, очолює професорка Севінч Гюнель (Sevinç Günel). Розкопки, які проводять серед ландшафту, прикрашеного оливковими деревами та кукурудзяними полями на рівнині Чине, виявили незвичайні знахідки.

Дослідження тривало 17 років і пролило світло на кілька ключових відкриттів. Серед них — три вежі, спеціальна кімната, в якій, як вважають, зберігали предмети, необхідні правителям тієї епохи для офіційних візитів, а також наявність обсидіану, який використовували для виготовлення інструментів. Помітною подією стала знахідка 2021 року, коли в кургані знайшли піч, викладену керамікою.

Професорка Гюнель відзначила історичну цілісність цього місця, виявивши докази безперервного проживання людей протягом неймовірних 7 500 років.

Розкопки заглибилися в шари поселення і культури, що датуються 2000-ми роками до н. е., відкривши залишки архітектури пізньої бронзової доби в південному секторі поселення Фото: Ferdi Uzun / AA

Розкопки заглибилися в шари поселення і культури, що датуються 2000-ми роками до н. е., відкривши залишки архітектури пізньої бронзової доби в південному секторі поселення. Професорка Гюнель наголосила, що курган пройшов довгий шлях заселення.

Вона пояснила: "Курган був свідком тривалої історії заселення, і зараз ми зосереджені на розкопках культурного шару другого тисячоліття до нашої ери. В цьому контексті архітектурні залишки 13 століття до н. е., що належать до пізньої бронзової доби, застали нас зненацька. Розкопана споруда, на відміну від попередніх років, демонструє значну товщину і вишукану техніку будівництва стін, що, ймовірно, свідчить про її значні розміри. Попередні оцінки вказують на архітектурний профіль, характерний для громадської споруди. Крім того, виявлено чимало великих глечиків, тісно пов'язаних з цією спорудою. Ці посудини, схоже, слугували сховищем. Тому наші нинішні зусилля зосереджені на обширному сховищі, пов'язаному з великою громадською спорудою", — додала вона.

Звертаючи увагу на характерні архітектурні атрибути споруди, в якій зберігаються глечики, професорка відзначила її схожість із залишками будівлі виняткової важливості, можливо, схожої на палацову або храмову архітектуру в доазійській археології.

А проте вона з обережністю ставиться до остаточної класифікації цієї будівлі, стверджуючи, що точна оцінка може бути впевнено сформульована в міру просування досліджень.

Простежуючи історичний контекст кургану Tepecik, дослідниця виділила його статус як історичного вузла обміну обсидіаном і сільськогосподарськими товарами — невіддільною складової виробництва знарядь праці та зброї.

Накопичені за попередні роки знахідки відкривають жвавий торговий центр. Нещодавні відкриття глечиків для зберігання ще більше підкріплює цю перспективу, натякаючи на організовану систему зберігання, що діяла під місцевим управлінням, що свідчить про процвітання аграрної економіки.

У міру продовження досліджень, вміст глечиків, який, як припускають, датується епохою держав Арцава або Міри — політичного утворення, пов'язаного з Хеттським царством у 1350-1300 рр. до н. е. — детальніше вивчать.

Раніше Фокус писав про синагогу 14-го століття, яку знайшли під час ремонтних робіт у Польщі. Фахівці вважають, що вона може бути найбільшою на європейському континенті.