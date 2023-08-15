На близкой к Земле планете происходит испарение атмосферного газа: чем это ей грозит

Выход газа из атмосферы планеты коренным образом влияет на ее эволюцию.

Астрономы обнаружили на близкой к нам по космическим меркам планете выход в космос гелия из атмосферы. Когда атмосферный газ покидает планету и рассеивается в космосе, то это сильно влияет на свойства такого объекта. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С помощью телескопа в Обсерватории Кека на Гавайях ученые провели исследование относительно близкой к нам экзопланеты TOI-2134 b. Она принадлежит к классу планет, которые называются мини-Нептунами. Она расположена на расстоянии в 73 световых года от нас и астрономы увидели выход из атмосферы планеты гелия.

Вообще подобный процесс, года атмосферные газы покидают планеты происходит в нескольких близких к нам звездных системах. Подобное было замечено и на массивных планетах, которые относятся к классу горячих Юпитеров, мини-Нептунах, а также на так называемых каменистых "суперземлях".

Но выход газов из атмосфер горячих Юпитеров не сильно влияет на их эволюцию, ведь они теряют не так много массы по сравнению со своими размерами. Но в случае с менее массивными планетами, такими как TOI-2134 b, их эволюция зависит от выбросов из атмосферы.

Планеты, имеющие большую водородно-гелиевую атмосферу из-за экстремальных уровней облучения их звездами, подвергаются значительному выходу газов и более тяжелых элементов в космос Фото: NASA/Goddard Space Flight Center

Планеты, имеющие большую водородно-гелиевую атмосферу из-за экстремальных уровней облучения их звездами, подвергаются значительному выходу газов и более тяжелых элементов в космос.

Теперь же ученые впервые стали свидетелями выбросов гелия из атмосферы планеты TOI-2134 b. Новые наблюдения показали, что этот мини-Нептун является планетой с самым маленьким сигналом гелия среди тех, на которых обнаружен этот элемент.

По словам ученых, они обнаружили сильную связь между скоростью потери массы, которая ограничена внутренней энергией, и скоростью потери массы, полученной на основе наблюдений. Также выяснилось, что планета TOI-2134 b получает самый низкий поток экстремального ультрафиолетового света среди известных экзопланет с гелием в их атмосферах.

Астрономы пришли к выводу, что атмосферный выброс гелия на планете TOI-2134 b, скорее всего, связан с экстремальным излучением звезды, что плохо сказывается на эволюции планеты.Результаты исследования предполагают, что эта планета теряет таким образом массу в течение миллиарда лет.

Фокус уже писал о том, как одна из самых ранних галактик во Вселенной, которая появилась вскоре после Большого взрыва. Астрономы наконец-то подтвердили, что обнаруженная космическим телескопом Уэбб галактика является одной из самых ранних из всех известных подобных объектов.