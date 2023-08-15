Появилась после Большого взрыва: как выглядит одна из самых ранних галактик во Вселенной (фото)

Астрономы наконец-то подтвердили, что обнаруженная космическим телескопом Уэбб галактика является одной из самых ранних из всех известных подобных объектов.

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Еще в прошлом году телескоп Уэбб обнаружил очень далекую галактику, позже названную Мэйси, которая появилась через 390 млн лет после Большого взрыва. Теперь ученые опубликовали результаты исследования в журнале Nature и подтвердили, что эта галактика на самом деле является одной из самых ранних из когда-либо обнаруженных учеными, пишет Phys.

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Хотя изначально ученые считали, что галактика Мэйси появилась на несколько десятков миллионов лет раньше, все же новые выводы показывают, что это одна из четырех самых ранних подтвержденных галактик во Вселенной. Название Мэйси галактика получила в честь дочери одного из ученых, который занимался исследованием этой далекой галактики.

Чтобы узнать, как далеко находится галактика, ученые измеряют красное смещение света, излучаемого этим объектом. Это величина, на которую цвет света сместился из-за его движения от нас. Поскольку Вселенная расширяется, то чем дальше находится галактика, тем выше ее красное смещение.

Галактика Мэйси Фото: NASA

С помощью прибора телескопа Уэбб под названием NIRSpec, который разделяет свет галактики на много различных частот, чтобы более точно определить ее химический состав яркость и относительное движение, ученые смогли выяснить, когда возникла галактика Мэйси.

Также астрономы уделили внимание в этом исследовании еще одной далекой галактике под названием CEERS-93316, которую также обнаружил телескоп Уэбб в ранней Вселенной. Хотя изначально предполагалось, что она появилась через 250 млн лет после Большого взрыва, новые данные показали, что на самом деле она возникла через 1 млрд лет.

По словам ученых, из всех изучаемых самых ранних галактик, это был уникальный случай, когда настоящее красное смещение галактики оказалось намного меньше, чем предполагали предварительные оценки. В любом случае галактика CEERS-93316 выглядит намного ярче, чем предсказывают модели для галактик, сформировавшихся в ранней Вселенной.

Фокус уже писал, что с помощью 3D-визуализации от NASA можно совершить виртуальное путешествие сквозь космос. Таким образом можно увидеть почти окраины Вселенной.

Также Фокус писал о том, что новое открытие ученых противоречит теориям гравитации Эйнштейна и Ньютона. Возможно, мы совсем неправильно понимаем нашу Вселенную.

Напоминаем, что Фокус писал об исследовании пульсирующей звезды, на поверхности которой постоянно возникают приливные волны, выделяющие так много энергии, что она могла бы разрушить всю Землю.