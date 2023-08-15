Леди Исайя: позолоченная мумия, которая удивила весь мир (фото)

В начале 20-го века экспедиции сэра Флиндерса Петри, выдающегося археолога и египтолога, принесли свои плоды, позволив увидеть множество исторически значимых остатков Древнего Египта.

Среди многочисленных сокровищ, найденных во время раскопок, появилась сокровищница мумий, олицетворяющих остатки греко-римской эпохи древнеегипетской культуры. Эта эпоха характеризовалась симбиозом классического художественного наследия Средиземноморья и обычаев египетской цивилизации, пишет Аncient Origins.

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Многие из этих захоронений охватывают обычных жителей эпохи, которые отличаются анонимностью и отсутствием изысканных украшений. И наоборот, определенная подгруппа выделялась как ярко одетые останки, которые однозначно принадлежали к знати и богачей, что требовало особых украшений.

Среди этого собрания одна мумия привлекла внимание Флиндерса Петри и его соотечественников-ученых. Ее украсили роскошным позолоченным внешним убранством, чудо, которое излучало ауру причудливой привлекательности.

На мумии была надпись греческим письмом, которую Петри сначала расшифровал как "Деметрия, жена Икаиса". Дальнейшее выяснение предпочло альтернативный перевод, обнаружив более вероятный вариант: "Исайя, дочь Деметриоса".

Верхняя часть мумии покрыта тщательно смоделированной маской; в конце концов создается впечатление идеализированной внешности римской женщины высокого статуса. Умершая держит венок, имеет сложную прическу из слегка распущенных волос и туго собранных в штопор локонов, а ее полное лицо напоминает идеалы Птолемеев.

Пирамида фараона 12-й династии Аменемхета III в Хаваре Фото: Public Domain

Богатые ювелирные украшения включают ожерелье из полудрагоценных камней и браслеты со змеями, которые должны были иметь защитную силу. Использование золота, не только является очевидным символом богатства, но и намекает на концепцию божественной плоти, сделанной из золота, и на то, что позолота служит средством защиты.

А потому получив блестящую плоть на вечность, умерший становится божественным, чтобы успешно достичь потустороннего мира и стать одним целым с бессмертными богами, которые там обитают.

Когда мумию нашли, лицо позолоченной маски было повреждено. В 1930-х годах в Манчестерском музее египтолог Мэри Шоу и техник Гарри Спенсер провели "реконструкцию" маски — возможно, со ссылкой на другие артефакты, найденные в Хаваре. Такие "косметические" процедуры были очень распространены в музеях.

Ступни леди Исайи были связаны в изящный картонный футляр, как принято для всех египетских мумий. Нижняя сторона футляра демонстрирует прекрасно сохранившуюся и детальную картину двух обнаженных и связанных врагов.

Их позиция символична — дама будет вечно топтать их и демонстрировать свою власть. Надписи вроде "враги твои под сандалиями твоими" четко говорят нам, что здесь имеется в виду.

К сожалению, мы не знаем, кем именно была леди Исайя. Ее личность остается загадкой, и она могла просто быть частью местной аристократии, происходить из семьи, которая имела достаточно богатства, чтобы обеспечить ей такое захоронение. Однако из ее мумии мы видим, что ее путешествие в потусторонний мир было превыше всего — экстравагантным и в первоклассном стиле

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