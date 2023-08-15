До сих пор ищут объяснения. Японские статуэтки догу эпохи Дземон загнали ученых в тупик (фото)

Период Дзёмон является древнейшей эпохой в японской истории. Укоренившиеся в оседлом образе жизни, тогдашние люди снискали славу благодаря своему первопроходческому мастерству в гончарном деле, утвердившись как родоначальники древнейших в мире форм гончарства.

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Особенно важными в культурной среде Дземон являются загадочные фигурки догу, антропоморфные или зооморфные скульптуры, которые появились еще в период от 14 000 до 4 000 лет до н. э. Среди японских искусствоведов и археологов преобладает мнение, что, несмотря на многогранность их назначения, эти артефакты прежде всего обозначают рудименты раннего религиозного духа и шаманских ритуалов, пишет Ancient Origins.

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Эти фигурки догу в основном появляются в контексте могильных кругов или каменных образований, что указывает на склонность к духовным ритуалам. Сопоставление этих статуэток с умершим показывает определенное значение в потусторонних обычаях, хотя точное значение этой связи остается неизменной загадкой.

Очевидно, что статуэтки претерпевали трансформации в течение различных периодов культуры Дземон, отражая тонкое совершенствование художественных техник, вероятно, под влиянием внешних культурных взаимодействий в сочетании с возвышенным духовным сознанием.

Различные жанры фигурок догу делятся на четыре отличных типа: "сердцевидные" (или брови в форме полумесяца), "рогатые совы", "окулярообразные глаза" и "беременные женщины". Общими чертами этих типов являются приземистое и крепкое телосложение, характеризующееся короткими, широкими ногами, крепкими плечами и бедрами.

Учитывая последовательное изображение этих форм как женских — на что указывает морфология груди и отсутствие мужских гениталий — преобладает гипотеза об их потенциальной роли как символов плодородия.

Это предположение основывается на сравнительном анализе параллельных культур, в частности западной античности, такими как доисторическая Венера Виллендорфская. Такие находки интерпретируются как воплощение универсальной Матери-Земли или воплощение мольбы о плодородии и безопасных родах.

Сосуд Дземон, датированный 3000-2000 гг. до н. э. Фото: I, Sailko/ CC BY-SA 3.0

Общество периода Дземон, как и их современники, существовало как сообщество охотников и собирателей, но их особенность заключалась в безопасности. Защищенные достаточными запасами пищи и стратегически безопасным расположением, они наслаждались заметным отсутствием непосредственных угроз, что давало им избыток свободного времени.

Опять же, конкретное понимание функции догу остается неуловимым, что побуждает обратиться к знаниям из параллельных культур. В шумерской цивилизации человеческие фигурки часто украшали храмы-зикураты как постоянные атрибуты верующих, символизирующие вечную преданность.

"Окуляроподобные" догу могли выполнять аналогичную роль заменителей в религиозных обрядах, представляя либо почитание конкретных божеств, либо символизируя переход человека в потусторонний мир.

Что остается неизменным во всем спектре статуэток, так это множество предположений относительно их назначения. Понятие защиты или усиления плодородия, как уже отмечалось, лежит в основе гипотезы о том, что система верований древних людей пропитана магическими практиками.

Хотя присутствие мудрых фигур или религиозных лидеров, подобных шаманам или священникам, не очевидно, совокупность доказательств указывает на заметную нить духовной практики, переплетающуюся с фигурками.

Очевидно, что эти скульптуры в основном появляются в пределах мест захоронений или каменных образований, приравненных учеными к святыням, что подтверждает их тесную связь с ритуальным контекстом.

Окулярообразная догу (遮光器土偶, сякоки-догу) (1000 — 400 до н. э.), Токийский национальный музей) Фото: Rc 13/ CC BY-SA 4.0

Примечательно, что каждый артефакт догу, охватывающий различные типологии, найден нецелостным. Существует мало свидетельств, указывающих на их постепенное разрушение или случайное разбитие; основная научная мысль постулирует преднамеренное уничтожение.

Постепенное исчезновение статуэток догу до наступления периода Яйой, около 300 года до н. э., подтверждает вывод о том, что эти скульптуры по своей сути были символами культуры Дземон, а не ассимилированы или приспособлены к следующим поколениям.

Поэтому цель, которой они служили в контексте того периода, оставалась неуловимой, когда эпоха Яйой подходила к концу. Однако, учитывая их сходство с аналогичными формами доисторического религиозного искусства, находки на кладбищах — местах, неразрывно связанных с религиозными практиками — и явно преднамеренное разбитие статуй, возникает обоснованная гипотеза, что эти фигуры, вероятно, играли определенную роль в религиозных и шаманских практиках древних людей.

Станция Кизукури (Kizukuri Station) — железнодорожная станция, расположенная в городе Цугару, префектура Аомори, Япония Фото: Bakkai/ CC BY-SA 3.0

Наследие статуэток догу, происходящее из древней культуры Дземон, остается источником вдохновения для современных японских художников. Идиосинкратические формы, сложные детали и загадочный символизм навсегда запечатлелись в художественной панораме Японии.

Эти проверенные временем реликвии вызывают ощутимую связь с прошлыми эпохами, побуждая современных художников к переосмыслению и включению элементов догу в свое творчество. Влияние выразительной эстетики дога резонирует в различных видах искусства, от скульптур и керамики до авангардных инсталляций, плавно пересекая пространство веков.

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