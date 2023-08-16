Войдет в историю. Вероятность сильного Эль-Ниньо достигла 95%, а океан ждет крупное потепление

Исследователи считают, что в следующие полгода средняя температура океана может достигнуть своего рекордного максимума.

Июль 2023 года официально признан самым жарким за всю историю наблюдений. Исследователи считают, что столь высокие температуры вызваны сразу несколькими факторами: выбросами парниковых газов, извержениями вулканов и Эль-Ниньо, который в этом году вступил в свои права в Тихом океане, пишет Live Science.

Исследователи наблюдают за тем, как развиваются события и считают, что чрезвычайно высокие температуры океана в восточно-центральной тропической части Тихого океана в течение июля указывают на то, что существует большая вероятность, что условия Эль-Ниньо не только останутся сильными в течение следующих полгода, но и будут усиливаться.

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Ученые также предупреждают, что Эль-Ниньо может привести к тому, что температура океана "значительно превысит" температуру, зарегистрированную во время последнего сильного явления в начале 2016 года. В последнем отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) также говорится, что с вероятностью более 95% это явление продлится до февраля 2024 года, а последствия для климата Земли будут далеко идущими.

В отчете NOAA также говорится о том, что действие Эль-Ниньо, вероятно, продолжится зимой в Северном полушарии. По крайней мере об этом предупреждают климатические модели, которые используют ученые. При этом прогнозы также указывают на то, что более теплые, чем в среднем, условия в Тихом океане не просто продлятся всю зиму, но будут продолжаться и усилятся.

Последствия Эль-Ниньо ощущаются во всем мире, но по-разному влияют на разные регионы Фото: NOAA

Напомним, что исследователи официально объявили о наступлении Эль-Ниньо в начале июня 2023 года. Эль-Ниньо представляет собой событие, вызывающее потепление океана, которое, как правило, происходит каждые 2-7 лет в восточной части океана. Наступление Эль-Ниньо вызывает не только потепление океана, но и повышение температуры воздуха по всему миру.

Исследователи отмечают, что самое сильное климатическое воздействие Эль-Ниньо, как правило, ощущается зимой и ранней весной в Северном полушарии, принося больше дождей и штормов на юг США, юго-восток Южной Америки, Африканский Рог и Восточную Азию. При этом в других частях мира Эль-Ниньо, как правило, приводит к более засушливым условиям, а порой вызывает риск засухи.

Ученые также считают, что Эль-Ниньо 2023 года может стать "историческим эпизодом". Дело в том, что исследователям необходимо увидеть пять последовательных трехмесячных средних значений выше среднего порога, прежде чем эти периоды будут считаться "историческим эпизодом Эль-Ниньо".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, чего стоит ждать от глобального погодного явления Эль-Ниньо в этом году.