Космическая погода. Солнце проявляет гораздо большую активность, чем предполагалось

В течение 11-летнего цикла активность Солнца то увеличивается, то идет на убыль. И скоро настанет новый пик этой активности.

Максимум солнечной активности должен был настать в 2025 году, но ученые считают, что уже сейчас на Солнце происходит намного больше вспышек и корональных выбросов, чем предполагалось. Это значит, что пик активности Солнца может начаться раньше. Подробнее о космической погоде и том, как она влияет на Землю, а также наши технологии рассказал Дэниел Биллетт из Университета Саскачевана, Канада, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Полярные сияния и спутники Starlink

Всем известные полярные сияния, которые представляют собой красочные атмосферные явления, появляется, когда частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы Земли. Особенно сильные и яркие полярные сияния возникают тогда, когда на Солнце возникают очень мощные вспышки и извержения плазмы, называемые корональными выбросами массы. Хотя полярное сияние само по себе очень красивое явление, для ученых оно означает, что Солнце проявляет свою активность, которая может негативно сказаться на наших технологиях.

Например, в феврале прошлого года компания SpaceX отправила в космос очередную партию своих интернет-спутников Starlink. Но в день запуска на Землю обрушился корональный выброс массы с Солнца, что вызвало появление мощной геомагнитной бури. Особенно ее влияние ощущалось на высоте от 100 до 500 км над поверхностью планеты. Также в верхние слои атмосферы попало огромное количество электромагнитной энергии и она увеличила плотность воздуха. Более высокая плотность воздуха, как правило, не имеет большого значения для спутников на низкой околоземной орбите, работающих на высоте более 400 км.Но спутники Starlink изначально отправились на высоту в 210 км, где была более высокая плотность воздуха. Из-за атмосферного сопротивления 38 из 49 спутников вышли из строя.

Всем известные полярные сияния, которые представляют собой красочные атмосферные явления, появляется, когда частицы солнечного ветра проникают в верхние слои атмосферы Земли Фото: ScienceAlert

Циклы Солнца

У Солнца есть свои циклы активности и каждый из них продолжается 11 лет. Во время таких циклов активность Солнца то возрастает, то уменьшается. Когда наступит пик активности Солнца, а это происходит примерно в середине цикла, то на нашей звезде увеличивается количество солнечных пятен, а также значительно растет количество солнечных вспышек и выбросов плазмы.

"Такие геомагнитные бури, которые вызвали выход из строя спутников Starlink, являются распространенным явлением, особенно, когда активность Солнца повышается", — говорит Биллетт.

Во время прошлого солнечного цикла, который завершился в 2019 году, ученые зафиксировали появление 927 геомагнитных бурь разной мощности. Текущий цикл еще продолжается и пик солнечной активности ожидается в 2025 году, но уже сейчас активность Солнца значительно выше, чем предполагалось, что может указывать на то, что максимум активности может наступить раньше.

"Ученые фиксируют больше мощных вспышек на Солнце, больше геомагнитных бурь, и это очень опасно для спутников на низкой околоземной орбите", — говорит Биллетт.

У Солнца есть свои циклы активности и каждый из них продолжается 11 лет Фото: NASA

Космическая погода

Геомагнитные бури вызывают проблемы не только со спутниками. Когда поток солнечной энергии и частиц проникает в атмосферу Земли, то меняется состав ее верхних слоев. Поэтому возникают проблемы с радиосвязью, ведь радиоволны проходят высоко над поверхностью планеты. Самые сильные геомагнитные бури приводят к отключениям радиосвязи на несколько часов над большими пространствами планеты. К тому же такие бури могут привести к многочасовым отключениям электроэнергии.

Новый максимум солнечной активности обещает быть очень сильным, что приведет к появлению очень сильных геомагнитных бурь, но мы не можем никак повлиять на космическую погоду.

Согласно недавнему исследованию, настоящую проблему для спутников на орбите представляют, как оказалось, более слабые извержения на Солнце. Подробнее о том, что выяснили ученые, Фокус уже писал.