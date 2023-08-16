Дроны помогли ученым раскрыть тайны одной из самых кровавых битв Второй мировой войны (фото)

Новые данные помогли исследователям реконструировать ход битвы в Арденнах.

Дроны, оснащенные лазерами, помогли ученым раскрыть секреты Арденнской операции. Эта битва между войсками нацисткой Германии и США является самым крупным и самым кровопролитным сражением американцев во Второй мировой войне. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Antiquity, дроны обнаружили следы боевых столкновений, в том числе блиндажи и воронки от бомб, пишет Live Science.

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Битва за Арденны или Арденнская операция была контрнаступлением войск нацисткой Германии с целью изменить ход войны на Западном фронте. Эта битва происходила с декабря 1944 по январь 1945 года на территории восточной Бельгии и Люксембурга. Несмотря на то, что это было одно из крупнейших сражений Второй мировой войны, густые леса в этом регионе скрыли большую часть оставленных здесь археологических артефактов.

Чтобы получить больше данных об этом сражении ученые использовали дроны, оснащенные технологией дистанционного зондирования (лидаром). Этот прибор использует лазеры для создания цифровых карт ландшафта. С помощью этих дронов ученые провели исследование местности с воздуха в центральной зоне Арденнской операции. В результаты они обнаружили много артефактов, связанных с битвой, в том числе следы боевых столкновений, блиндажи, траншеи и окопы.

Землянка со входом, обнаруженная на месте битвы Фото: Live Science

Когда ученые получили цифровую карту местности, они отправились в те места, которые были обнаружены беспилотниками. В результате это дало возможность определить три разных этапа битвы за Арденны.

Когда ученые получили цифровую карту местности, они отправились в те места, которые были обнаружены беспилотниками Фото: Live Science

На первом этапе, перед наступлением немецких войск, союзники поддерживали устойчивую линию фронта с помощью артиллерии, расположенной в нескольких километрах на запад от исследуемой местности. Ученые обнаружили остатки укреплений и мест размещения артиллерии.

Чтобы получить больше данных об этом сражении ученые использовали дроны, оснащенные технологией дистанционного зондирования Фото: Live Science

На втором этапе, в начале немецкого наступления, более 200 тысяч немецких солдат и почти 1000 танков атаковали укрепления союзников. Ученые нашли признаки того, что немецкие войска использовали во время боя заброшенные американские укрепления.

Немецкая штурмовая самоходка StuG III ausf G, во время Арденнского наступления Фото: Wikipedia

Третий и заключительный этап битвы стал поворотным моментом в этом сражении. Многочисленные сохранившиеся воронки от авиабомб указывают на то, что авиация союзников смогла установить тактическое превосходство.

Это исследование показывает, как современные технологии могут помочь археологам получить новую информацию о хорошо известных исторических событиях. Авторы исследования хотят применить такие же дроны для изучения других, покрытых густыми лесами регионов Европы, чтобы получить больше данных о других сражениях и не только Второй мировой войны.

После высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года для нацистской Германии ситуация на фронтах стала складываться еще хуже. К концу 1944 года союзники приблизились к границам страны, и чтобы остановить это продвижение в Берлине приняли решение провести контрнаступление. В случае успеха, это могло бы стабилизировать Западный фронт и Германия могла бы задействовать больше войск против СССР. Но Арденнская операция закончилась катастрофой для немцев и уже через почти 3 месяца Германия капитулировала.

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