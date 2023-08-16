Тайны в стиле Дэна Брауна. В Британии обнаружили ранее неизвестное захоронение тамплиеров (фото)

Недавние раскопки открыли ранее неизвестные могилы, принадлежавшие рыцарям-тамплиерам. Это породило интригу вроде романа Дэна Брауна "Код да Винчи". Захоронения обнаружили на территории церкви Святой Марии, расположенной в Энвилле.

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Открытие этих гробниц, которые сначала насчитывали три, с тех пор расширилось и охватило еще пять захоронений. Эдвард Спенсер Диас, исследователь, который стоит за этим выдающимся открытием, теперь утверждает, что это средневековое сооружение могло иметь большое значение для загадочного рыцарского ордена, пишет Daily Star.

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Возможные ассоциации между рыцарями-тамплиерами и первым графом Пемброка Уильямом Маршаллом придают этому открытию ауру исторического величия. Таинственные гробницы вызывают сравнение с авантюрными поисками Роберта Лэнгдона, вымышленного персонажа "Кода да Винчи", который неутомимо ищет реликвии, принадлежавшие рыцарям-тамплиерам.

Исследователь утверждает: "Эта находка является уникальным открытием. Старейший Орден тамплиеров в Великобритании, который ведет записи обо всех обителях рыцарей, подтвердил, что это никогда ранее не регистрировали".

Еще пять могил нашли исследователи во время раскопок на территории церкви Фото: Google SWNS

Если эти недавно откопанные останки действительно являются руинами церкви рыцарей-тамплиеров, организации, характеризующейся загадочным сочетанием христианской набожности и милитаристских стремлений, то они потенциально могут дать важную информацию для понимания ордена в целом.

Диас объясняет: "Есть доказательства того, что семья де Бермингем назначила Роджера де Бермингема первым священником церкви Святой Марии в Энвилле. Де Бермингемы сыграли важную роль во вторжении и захвате всей западной Ирландии в течение 12 века".

На могилах нашли знаки различия тамплиеров, а также доказательства принадлежности к другим семьям тамплиеров Фото: Courtesy of Edward Dyas / SWNS

Однако остается загадкой, почему европейские тамплиеры нашли свое место упокоения в Энвилле и почему эта местность имела для них такое важное значение.

Считается, что крипта, открытая Диасом, до сих пор не была зафиксирована ни в эскизах, ни на фотографиях, а новооткрытая гробница имеет возраст от 260 до 900 лет.

Исследования этих могил продолжаются, поскольку подтверждающие признаки деятельности тамплиеров остаются неуловимыми. Эдвард Диас подытоживает: "Слишком многое изменилось. Все, на что мы могли надеяться, это определить, как выглядела крипта когда-то".

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