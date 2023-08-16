Таємниці в стилі Дена Брауна. У Британії виявили раніше невідоме поховання тамплієрів (фото)

Нещодавні розкопки відкрили раніше невідомі могили, що належали лицарям-тамплієрам. Це породило інтригу на кшталт роману Дена Брауна "Код да Вінчі". Поховання виявили на території церкви Святої Марії, розташованої в Енвіллі.

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Відкриття цих гробниць, які спочатку налічували три, відтоді розширилося і охопило ще п'ять поховань. Едвард Спенсер Діас, дослідник, який стоїть за цим визначним відкриттям, тепер стверджує, що ця середньовічна споруда могла мати неабияке значення для загадкового лицарського ордену, пише Daily Star.

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Можливі асоціації між лицарями-тамплієрами та першим графом Пемброка Вільямом Маршаллом надають цьому відкриттю аури історичної величі. Таємничі гробниці викликають порівняння з авантюрними пошуками Роберта Ленгдона, вигаданого персонажа "Коду да Вінчі", який невтомно шукає реліквії, що належали лицарям-тамплієрам.

Дослідник стверджує: "Ця знахідка є унікальним відкриттям. Найстаріший Орден тамплієрів у Великобританії, який веде записи про всі обителі лицарів, підтвердив, що це ніколи раніше не реєстрували".

Ще п'ять могил знайшли дослідники під час розкопок на території церкви Фото: Google SWNS

Якщо ці нещодавно відкопані рештки дійсно є руїнами церкви лицарів-тамплієрів, організації, що характеризується загадковим поєднанням християнської побожності та мілітаристських прагнень, то вони потенційно можуть дати важливу інформацію для розуміння ордену загалом.

Діас пояснює: "Є докази того, що сім’я де Бермінгем призначила Роджера де Бермінгема першим священиком церкви Святої Марії в Енвіллі. Де Бермінгем зіграли важливу роль у вторгненні та захопленні всієї західної Ірландії протягом 12 століття".

На могилах знайшли знаки розрізнення тамплієрів, а також докази приналежності до інших родин тамплієрів Фото: Courtesy of Edward Dyas / SWNS

Однак залишається загадкою, чому європейські тамплієри знайшли своє місце спочинку в Енвіллі і чому ця місцевість мала для них таке важливе значення.

Вважається, що крипта, відкрита Діасом, досі не була зафіксована ні в ескізах, ні на фотографіях, а нововідкрита гробниця має вік від 260 до 900 років.

Дослідження цих могил продовжуються, оскільки підтверджувальні ознаки діяльності тамплієрів залишаються невловимими. Едвард Діас підсумовує: "Занадто багато змінено. Все, на що ми могли сподіватися, це визначити, який вигляд мала крипта колись".

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