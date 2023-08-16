Почему мы еще не обнаружили инопланетян: названа новая причина и она может удивить

Ученые считают, что на самом деле инопланетяне могут жить по всей нашей галактике, но мы их не обнаружили из-за того, что те так и не смогли разжечь огонь. Как бы это странно ни звучало, но этому есть объяснение.

Авторы новой научной статьи, размещенной на сервере препринтов arXiv, считают, что одна из причин, по которой мы до сих пор не обнаружили инопланетян состоит в том, что они на самом деле находятся на очень низком уровне технологического развития, пишет Metro.

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Ученые считают, что на самом деле инопланетяне могут жить по всей нашей галактике, но мы их не обнаружили из-за того, что те так и не смогли разжечь огонь. Как бы это странно ни звучало, но этому есть объяснение.

По словам ученых, на планетах с низким содержанием кислорода нельзя поддерживать процесс горения огня. А "приручение" огня считается важным этапом в дальнейшем развитии человеческой цивилизации и ее технологий.

Считается, что древние люди научились контролировать огонь примерно 300-400 тысяч лет назад. Это достижение позволило людям научиться плавить металлы, что привело к возникновению бронзового, а затем и железного века. Через пару тысяч лет это привело к созданию двигателя внутреннего сгорания, который совершил настоящую технологическую революцию.

Согласно исследованию, если на какой-то планете уровень кислорода в атмосфере ниже 18%, то огонь там гореть не может. То есть, если здесь даже смогла появится многоклеточная жизнь, которая эволюционировала в разумный вид, то эти инопланетяне никогда не смогут создать достаточно продвинутые технологии. Соответственно без этих технологий инопланетяне не смогут отыскать нас, землян, а мы не можем отыскать инопланетян по признакам существования внеземных технологий.

Согласно исследованию, если на какой-то планете уровень кислорода в атмосфере ниже 18%, то огонь там гореть не может Фото: The Conversation

Ученые считают, что их выводы могут быть решением знаменитого парадокса Ферми. То есть это несоответствие между отсутствием доказательств наличия высокоразвитой внеземной жизни и вероятностью ее существования, учитывая масштабы Вселенной.

Но еще остается открытым вопрос, над которым ломают голову ученые, который касается того, как именно появляется атмосфера с кислородом на других планетах. Ведь она может быть следствием как геологических, так и биологических процессов.

Ученые считают, что лучшей концентрацией кислорода на другой планете, чтобы это позволило эволюционировать разумным видам, является диапазон от 18,5 до 21%. Если же в атмосфере планеты концентрация кислорода будет выше 30%, то это приведет к совсем другой проблеме. В этом случаем вероятность появления пожаров планетарного масштаба становится очень большой.

Найти кислород на планетах вне Солнечной системы сейчас ученые пытаются с помощью космического телескопа Уэбб. С его помощью можно не только обнаружить кислород, но и определить его уровень.

Фокус уже писал о том, что первый контакт с инопланетянами для землян может закончиться не так, как мы ожидаем. Это может быть не радостная встреча, а наоборот ужасное событие, которое приведет к истреблению человеческой цивилизации.