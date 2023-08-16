Она изменит рынок. В Японии создают новую ракету и скоро она отправится в космос

Японская компания Interstellar Technologies строит более крупную ракету, чем планировалось ранее.

Компания Interstellar Technologies из Японии объявила о том, что создание новой ракеты-носителя почти завершено и первый запуск в космос состоится уже в 2025 году, пишет Space.

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Согласно заявлению японской частной компании, в 2025 году планируется впервые отправить в космос новую ракету-носитель Zero Rocket. Наземные испытания с запуском двигателей запланированы на конец этого года.

Zero Rocket будет иметь длину 25 метров и диаметр 1,7 метра, что немного больше, чем у ракеты Electron от американской компании Rocket Lab. Японская ракета сможет поднимать на низкую околоземную орбиту примерно 1 тонну полезной нагрузки.

По словам представителя Interstellar Technologies Кейджи Ацута, японская компания с помощью новой ракеты сможет удовлетворить растущий спрос на запуски спутников в космос не только в самой Японии, но и в масштабах планеты.

"Мы считаем, что эта ракета-носитель изменит рынок", — говорит Ацута.

Суборбитальная ракета Momo-F5 от компании Interstellar Technologies Фото: space.com

Изначально запуск Zero Rocket планировали осуществить еще в 2020 году, но тогда ракета могла вывести на орбиту только 100 кг полезной нагрузки. Компания пересмотрела свои планы, исходя из рыночного спроса, и переключилась на создание более тяжелой версии.

Interstellar Technologies была создана в 2005 году, когда в Японии еще не было больших амбиций по освоению космоса и лидерство здесь удерживали США.

Согласно заявлению Interstellar Technologies, компания является первой частной структурой в Азии, которая смогла запустить ракету жидком топливе в космос. Это произошло несколько лет назад. Правда это был суборбитальный полет.

В этом году две китайские компании смогли отправить в настоящий космос ракеты, работающие на керосине и метане. А Zero Rocket будет использовать жидкое биометановое топливо, полученное из навоза скота.

Японская компания также планирует разработать большую ракету-носитель под названием Deca, которая будет запущена в 2030-х годах. Эта ракета должна стать многоразовой,

Фокус уже писал о том, что частная компания из США отправляет посадочный аппарат на Луну на ракете SpaceX. Компания Intuitive Machines объявила о запуске своего лунного модуля уже в ноябре этого года.