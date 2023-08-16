Приоритеты изменились: как украинские археологи спасают исторические артефакты острова Хортица (фото)

Вследствие разрушения российскими войсками Каховской ГЭС обнажился значительный участок прибрежной зоны острова Хортица. Береговая линия богата историческими и археологическими памятниками, однако часть этих артефактов сейчас требует неотложных спасательных и профилактических мероприятий.

Ученые и сотрудники Национального заповедника "Хортица" проводят ежедневные обследования, направленные на сохранение бесценных артефактов, раскапывая сокровищницу археологического материала. За этот период обнаружено несколько сотен металлических, керамических и деревянных артефактов, а также более тысячи фрагментов керамических изделий. Детали на своем сайте опубликовало Министерство культуры и информационной политики.

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Благодаря рейдовым и разведывательным экспедициям археологи обнаружили археологические памятники, которые можно сгруппировать так:

Различные типы и периоды керамики, охватывающие периоды от энеолита (6-5 тыс. до н. э.) до 19 века. Эти находки, как правило, представлены фрагментами гончарных или глиняных сосудов, такими как части венцов, ручек, носиков и других компонентов. Кроме того, керамические находки включают фрагменты труб, гири, веретена и тому подобное.

Кремневые орудия труда, включающие древние инструменты для охоты и обработки. Некоторые экспонаты по форме напоминают кремневые замки, которые использовали в средневековом огнестрельном оружии.

Металлические артефакты охватывают широкий спектр предметов. Особый интерес представляют монеты, поскольку их можно точно датировать и они дают важную историческую информацию. Среди этих находок — предметы, связанные с казацкой эпохой на острове Хортица, такие как разнообразные мушкетные и пистолетные пули, ременные пряжки, застежки, компоненты огнестрельного оружия и другие объекты.

Стекло, как чрезвычайно хрупкий материал, встречается реже. Тем не менее сотрудники заповедника находили обломки средневековых бутылок и даже стеклянные бомбы.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики Фото: Міністерство культури та інформаційної політики Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Каждая откопанная археологическая находка проходит процесс тщательного изучения и документирования, что способствует полевым описаниям, которые будут служить основой для создания комплексных археологических отчетов.

Учитывая нынешние обстоятельства, приоритеты и направления исследований изменились. Кроме сохранения исторических ценностей, возникает насущная необходимость в спасении и поддержании состояния археологических объектов.

С этой целью проводятся экспедиции на аварийные участки и реагирование на сообщения местных жителей, которые ежедневно находят артефакты вдоль береговой линии. Эти усилия охватывают как инвазивные, так и неинвазивные археологические исследования, каталогизацию находок, а также проведение образовательных инициатив и других просветительских мероприятий.

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