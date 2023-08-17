Разгадать тайну Урана и Нептуна: аппарат NASA изучит обе планеты с другой стороны космоса

Космический аппарат "Новые горизонты" вскоре начнет наблюдения за двумя ледяными гигантами, чтобы разгадать их общий секрет.

Аппарат "Новые горизонты", который увидел с близкого расстояния Плутон еще 8 лет назад, готовится к наблюдению за Ураном и Нептуном. Новые данные помогут ученым разгадать тайну двух планет, которая касается выделения их внутреннего тепла, пишет Space.

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Сейчас аппарат NASA находится далеко за Ураном и Нептуном, но в течение сентября он с помощью своей камеры будет наблюдать за ледяными гигантами с расстояния в 5 млрд км от Земли. Таким образом он увидит планеты с направления, которое противоположно тому, как мы видим эти миры с Земли.

Космический аппарат "Новые горизонты" вскоре начнет наблюдения за двумя ледяными гигантами, чтобы разгадать их общий секрет Фото: NASA

У астрономов до сих пор имеется слишком мало информации об этих двух ледяных гигантах. В отличие от других планет Солнечной системы они изучены не так хорошо.

Всего один земной космический аппарат приближался к этим планетам и это был "Вояджер-2". В 1986 году он пролетел мимо Урана, а в 1989 году – мимо Нептуна. Уран находится на расстоянии в примерно 3 млрд км от нашей планеты, а Нептун – на расстоянии в более, чем 4 млрд км. Из-за этого изучать эти планеты с Земли очень сложно.

Уран Фото: wikipedia

Согласно сообщению NASA, аппарату "Новые горизонты" поставлены очень важные задачи:

он должен получить больше информации о том, как атмосферы двух планет поглощают и выпускают в космос тепловую энергию;

также он должен узнать, как тепловая энергия переносится от, как предполагается каменистых ядер планет во внешние слои атмосферы.

В этом плане обе планеты имеют свои секреты, которые пытаются раскрыть ученые:

по каким-то причинам, кажется, что тепло из недр Урана почти не выходит в космос;

хотя Нептун и похож на Уран, но эта планета выпускает в космос в 2,5 раза больше тепловой энергии, чем другой ледяной гигант.

Нептун Фото: wikipedia

Пока что у ученыех есть лишь несколько теорий, которые объясняют странные свойства планет. Например, одно из возможных объяснений того, почему Уран почти не выделяет тепло в космос, состоит в том, что миллиарды лет назад он по каким-то причинам начал вращаться вокруг Солнца как бы лежа на боку. Возможно, из-за изменения положения ядро планеты потеряло почти все свое тепло. Также ученые считают, что глубоко внутри планеты находится особый слой атмосферы, который не позволяет теплу из недр Урана выходить дальше.

Ученые возлагают большие надежды на то, что данные аппарата "Новые горизонты" смогут помочь разгадать загадки Урана и Нептуна.

Больше о планете Уран и о том, какие еще секреты она хранит, Фокус уже подробно писал. Стоит напомнить, что этот ледяной гигант также обладает кольцами, как и Сатурн, хотя они не так ярко выражены.

Также Фокус писал о том, что в NASA приняли решение изменить первоначальные задачи, которые стояли перед аппаратом "Новые горизонты", хотя некоторые ученые очень этим недовольны.