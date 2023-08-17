Целый мир под ногами. Ученые рассказали, где обитает большая часть жизни на Земле

Исследователи считают, что это место, вероятно, является домом для 59% всего живого на нашей планете.

Наша планета многогранна и полна жизни. Может показаться, что наиболее густонаселенной средой на Земле является океан, тропические леса или болота, однако исследователи считают, что это вовсе не так. В новой работе экологи определили самую богатую видами среду обитания на планете, пишет Science Alert.

Эколог Марк Энтони из Agroscope, швейцарской сельскохозяйственной исследовательской организации, с коллегами обнаружили, что большая часть жизни на Земле, на самом деле, скрыта под нашими ногами. Ученые пришли к выводу, что в почве обитает около 59% жизни планеты от микробов до млекопитающих.

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Несмотря на то, что почва состоит из минералов, захваченных газов, жидкостей и органических веществ, а также покрывает большую часть суши на Земле, нам все еще чрезвычайно мало известно о том, кто в ней обитает. Энтони отмечает, что биоразнообразие организмов в почве имеет важное значение, так как это влияет на обратную связь с изменениями климата, глобальную продовольственную безопасность и даже здоровье человека.

Команда изучила сотни предыдущих исследований и пришла к выводу, что в почве обитают:

88% бактерий;

85% растений;

90% грибков;

4% млекопитающих (из 6 500 видов).

Ученые объяснят, что существует большая погрешность, однако общие 59% биоразнообразия, плюс-минус 15%, обитают в почве Земли. Более того, авторы исследования полагают, на самом деле, это значение занижено. По словам Энтони, дело в том, что эта оценка также не включает вирусы, проникающие в почву и доминирующие в ней с невероятным разнообразием.

Около 4 процентов млекопитающих и 98,6 процента круглых червей живут в почве Фото: PNAS

Авторы исследования также обнаружили, что наибольший процент зависимых от почвы видов составляют мелкие родственники дождевых червей Enchytraeidae. Причем большинство из них буквально живут под нашими ногами — в первых 5 сантиметрах почвы. Тем не менее, несмотря на их распространенность и использование в качестве различных приманок, эти виды все еще остаются малоизученными. Еще меньше мы знаем о тех, кто обитает в более глубоких слоях почвы.

Любопытно, что эта неожиданно густонаселенная среда обитания управляет многими системами жизнеобеспечения нашей планеты: от улавливания углерода до распределения воды. Кроме того, почва фильтрует загрязняющие вещества и способствует росту 95% пищи, которую мы потребляем. Однако исследователи предупреждают, что во всем мире почва страдает от эрозии, загрязнения и лесных пожаров — недавний отчет свидетельствует о том, что 65% почв Европы нездоровы.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты смогут быть использованы для направления большего количества энергии на сохранение и восстановление почв, которые являются домом для большей части жизни на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на Земле появлялась не один раз: что говорят ученые.