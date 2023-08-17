Робот с особыми "конечностями" сможет изучить пещеры на Марсе: что известно (видео)

Много мест на Марсе, интересных для ученых, труднодоступны для обычных марсоходов. Поэтому новый робот может решить эту проблему.

Одними из самых известных мест на Марсе являются пещеры и скалы, где можно обнаружить ключи к разгадке того, существовала ли когда-либо жизнь на Красной планете. Пока ни один марсоход не смог исследовать эти труднодоступные места. Но новый робот от ученых из Стэнфордского университета, США, может изменить эту ситуацию, пишет Universe Today.

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Робот под названием ReachBot может перемещаться по поверхности с помощью расширяющихся "конечностей". В дополнение к возможности преодолевать сложные рельефы местности, теоретически он также может взбираться на отвесные скалы, говорят ученые.

NASA уже выделило деньги на первоначальные прототипы этого робота и, по словам ученых, он представляет собой мобильный робот-манипулятор. Подобные роботы уже применяются для технического обслуживания МКС на орбите и других космических объектов, но большая часть из них не может похвастаться большой мобильностью.

Робот под названием ReachBot может перемещаться по поверхности с помощью расширяющихся "конечностей" Фото: Universe Today

ReachBot может не просто разворачивать свои манипуляторы, но и удлинять их, таким образом он может, согласно проекту, перемещаться по самым труднодоступным местам на поверхности, в частности Марса.

У альпинистов существует такая поговорка, что при восхождении на гору нужно иметь три точки соприкосновения. ReachBot использует аналогичную технику. Перемещая только один манипулятор за раз, он может сохранять свое положение, настраивая себя на движение к намеченной цели. Эта цель может находиться посреди отвесной скалы или посреди пещеры и оба эти места интересны для сбора образцов марсианской породы.

Если ReachBot должен взобраться на скалу, он просто протягивает один из своих манипуляторо, фиксирует его, а затем подтягивается вверх. А в пещере с жестким полом он может подвешиваться на различных элементах, включая потолок.

Кроме того, ReachBot может использовать другие свои "конечности", чтобы защитить себя и использовать их давления на ровную поверхность с целью сбора образцов с небольшой глубины. Пока что ученые завершают первоначальную разработку робота, и возможно он получит дальнейшее финансирование NASA.

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