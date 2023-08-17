Чрезвычайный медицинский прорыв: ученые смогли успешно пересадить модифицированные почки человеку

Сделав смелый скачок на пути к преодолению острой нехватки человеческих донорских почек ученые достигли важной вехи в ксенотрансплантации, успешно пересадив генетически модифицированные свиные почки пациенту с мертвым мозгом.

Уже более века научные исследования по трансплантации почек животных людям являются постоянным научным направлением. Однако в течение этого длительного периода достижение функциональной жизнеспособности пересаженных органов оставалось недостижимым. Новая разработка исследователей из Университета Алабамы в Бирмингеме стала революционным прорывом в этой области, пишет ScienceAlert.

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В основе этого достижения лежит успешная трансплантация почки от генетически модифицированной свиньи пациенту с мертвым мозгом, после получения информированного согласия семьи пациента. Предыдущие попытки таких межвидовых трансплантаций имели разную степень успеха, однако нынешний случай отличается выдающимся достижением — быстрым началом выработки мочи и последующим выведением креатинина из организма реципиента.

Креатинин, побочный продукт, образующийся преимущественно в результате метаболизма мышечных клеток, требует выведения путем почечной экскреции. Следовательно, быстрое выведение креатинина и начало образования мочи являются ключевыми показателями функции почек, необходимыми для поддержания жизни, и оба эти показатели до сих пор не удавалось последовательно достичь.

Явление имплантации органов одного вида в организм другого, получившее название "ксенотрансплантация", исторически связано с определенными проблемами, главной из которых является агрессивная реакция иммунной системы на чужеродную ткань, даже при наличии иммуносупрессивных препаратов.

Потенциальным решение проблемы является генетическая модификация органов животных, которая позволяет избежать влияния иммунной системы человека, что эффективно снижает вероятность отторжения.

Применение этого принципа сейчас материализовалось в клинических условиях с поразительным успехом. Тоби Коутс, ученый-клиницист из Университета Аделаиды, не связанный с этим исследованием, подчеркивает ключевую роль, которую играет "ключевой прогресс" в генетических манипуляциях. Благодаря целенаправленному изъятию четырех свиных генов и включению шести человеческих генов, свиные почки были наделены свойствами обходить коагуляцию и приобрели человеческие характеристики, демонстрируя таким образом совместимость с физиологической средой человека.

Функциональность этих свиных почек, подобных человеческим, сохранялась в организме реципиента в течение недели, что побудило к дальнейшим исследованиям с целью выяснения их потенциала как промежуточных "мостов" или лучших "методов лечения" для людей, которые борются с терминальной стадией почечной недостаточности.

Такие результаты имели бы огромное значение, учитывая ужасную ситуацию с трансплантацией почек. В Соединенных Штатах потрясающие 40 процентов людей, ожидающих пересадку почки, умирают в течение пяти лет с момента внесения в список ожидания.

Парадоксально, но ежегодное количество трансплантаций почек, примерно 25 000, бледнеет по сравнению с огромным количеством людей, страдающих от терминальной стадии почечной недостаточности, что составляет более 800 000 человек.

Однако важно признать, что одного успешного случая ксенотрансплантации недостаточно, чтобы окончательно признать этот подход безопасным и эффективным. Предыдущий случай, когда две почки от генетически модифицированной свиньи пересадили пациенту с мертвым мозгом, дал менее благоприятные результаты. Хотя отторжения не произошло, почки не смогли эффективно очистить кровь от креатинина и вывести его с мочой.

Среди определенных научных кругов существуют сомнения относительно прямой экстраполяции результатов ксенотрансплантации у людей с мертвым мозгом на более широкую популяцию живых пациентов. Расширение сферы этих исследований на последнюю категорию остается спорным предметом дискуссий.

Однако, если такие исследования продолжат, ксенотрансплантация почки по своей сути является относительно безопасным вариантом, поскольку удаление этих органов из организма реципиента необязательно приведет к летальному исходу в случае иммунного отторжения.

Сторонники развития исследований в области ксенотрансплантации подчеркивают необходимость быть осторожными, признавая в то же время потенциальные возможности для спасения жизни. Тоби Коутс отмечает предварительный характер этого пилотного исследования, подчеркивая его потенциал для облегчения судьбы более 15 000 австралийцев, которые зависят от диализа, тем самым потенциально уменьшая дефицит человеческих донорских почек.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.