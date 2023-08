Надежда слышать снова. Революционное исследование на мышах открывает путь к преодолению потери слуха

Недавнее исследование выявило многообещающий прорыв. Исследователи Королевского колледжа Лондона успешно восстановили потерю слуха у мышей с помощью генетических манипуляций, осветив потенциальный путь к решению проблемы слуховых нарушений у людей.

Related video

Потеря слуха, также известная как нарушение слуха или глухота, является распространенным сенсорным расстройством, которое влияет на способность человека воспринимать звук и эффективно общаться. Ее могут вызвать различные факторы, включая генетику, старение, воздействие шума, инфекции, травмы, определенные лекарства и основные медицинские состояния, пишет SciTechDaily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Института психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) Королевского колледжа Лондона достигли значительного прорыва в решении проблемы потери слуха у мышей.

Результаты их исследований, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, описывают генетический метод, используемый для восстановления слуховой функции у мышей, страдающих нарушением гена Spns2, особенно в диапазонах низких и средних частот слуха.

Эти результаты указывают на возможность борьбы с потерей слуха, возникающей вследствие сниженной генетической активности.

Статистика показывает, что более половины людей в возрасте 70 лет имеют значительные нарушения слуха. Они связаны с повышенной склонностью к депрессии и ухудшением когнитивных функций, а также являются важным предвестником развития деменции.

Несмотря на доступность слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов, эти вмешательства не способны полностью восстановить нормальный слух или остановить прогрессирование потери слуха. Следовательно, существует значительный спрос на медицинские решения, способные замедлить или изменить траекторию развития глухоты.

Статистика показывает, что более половины людей в возрасте 70 лет имеют значительные нарушения слуха Фото: Открытые источники

Исследование включало разведение мышей с неактивным геном Spns2. Впоследствии этим мышам на разных этапах их жизни вводили специализированный фермент для активации латентного гена. Примечательно, что такой подход привел к улучшению слуховой функции мышей.

Наиболее выраженные результаты наблюдались, когда активация гена происходила на ранних стадиях развития, причем эффективность вмешательства уменьшалась с увеличением задержки между активацией гена и введением препарата.

Профессор Карен Стил, которая занимает должность профессора сенсорной функции в Королевском институте неврологии и психиатрии и является ведущим автором исследования, прокомментировала: "Дегенеративные состояния, такие как прогрессирующая потеря слуха, традиционно считались необратимыми. Однако наше исследование показало, что определенный тип дисфункции внутреннего уха можно вылечить. Хотя это подтверждение концепции продемонстрировано с помощью генетических манипуляций на мышах, обнадеживающие результаты должны способствовать исследованию терапевтических методов, таких как генная терапия или фармацевтические препараты для восстановления слуховых способностей у людей, страдающих аналогичными формами нарушений слуха".

Еще один автор исследования, доктор Элиза Мартеллетти (Elisa Martelletti), поддержала эти идеи, заявив: "Наблюдение за тем, как ранее глухие мыши реагировали на слуховые раздражители после лечения, было захватывающим опытом. Это стало поворотным моментом, который показал реальные перспективы противодействия потере слуха, возникающей вследствие генетических аномалий. Эта новаторская демонстрация не только расширяет горизонты будущих исследований, но и вселяет оптимизм в отношении разработки методов лечения нарушений слуха".

Ранее Фокус писал о шансе на восстановление зрения: прогрессирование глаукомы вызывают клетки из кишечника.