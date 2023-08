Надія чути знову. Революційне дослідження на мишах відкриває шлях до подолання втрати слуху

Нещодавнє дослідження виявило багатонадійний прорив. Дослідники Кінгс-коледжу успішно відновили втрату слуху у мишей за допомогою генетичних маніпуляцій, висвітливши потенційний шлях до розв'язання проблеми слухових порушень у людей.

Втрата слуху, також відома як порушення слуху або глухота, є поширеним сенсорним розладом, який впливає на здатність людини сприймати звук і ефективно спілкуватися. Її можуть спричинити різні фактори, включаючи генетику, старіння, вплив шуму, інфекції, травми, певні ліки та основні медичні стани, пише SciTechDaily.

Вчені з Інституту психіатрії, психології та неврології (IoPPN) Кінгс-коледжу досягли значного прориву у розв'язання проблеми втрати слуху в мишей.

Результати їхніх досліджень, опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences, описують генетичний метод, що використовується для відновлення слухової функції у мишей, які страждають на порушення гена Spns2, особливо в діапазонах низьких і середніх частот слуху.

Ці результати вказують на можливість боротьби із втратою слуху, що виникає внаслідок зниженої генетичної активності.

Статистика показує, що більш ніж половина людей у віці 70 років мають значні порушення слуху. Вони пов'язані з підвищеною схильністю до депресії та погіршенням когнітивних функцій, а також є важливим провісником розвитку деменції.

Попри доступність слухових апаратів і кохлеарних імплантатів, ці втручання не здатні повністю відновити нормальний слух або зупинити прогресування втрати слуху. Отже, існує значний попит на медичні рішення, здатні сповільнити або змінити траєкторію розвитку глухоти.

Дослідження включало розведення мишей з неактивним геном Spns2. Згодом цим мишам на різних етапах їхнього життя вводили спеціалізований фермент для активації латентного гена. Примітно, що такий підхід призвів до покращення слухової функції мишей.

Найбільш виражені результати спостерігалися, коли активація гена відбувалася на ранніх стадіях розвитку, причому ефективність втручання зменшувалася зі збільшенням затримки між активацією гена і введенням препарату.

Професорка Карен Стіл, яка обіймає посаду професора сенсорної функції в Королівському інституті неврології та психіатрії та є провідною авторкою дослідження, прокоментувала: "Дегенеративні стани, такі як прогресуюча втрата слуху, традиційно вважалися незворотними. Однак наше дослідження показало, що певний тип дисфункції внутрішнього вуха можна вилікувати. Хоча це підтвердження концепції продемонстровано за допомогою генетичних маніпуляцій на мишах, обнадійливі результати повинні сприяти дослідженню терапевтичних методів, таких як генна терапія або фармацевтичні препарати для відновлення слухових здібностей у людей, які страждають на аналогічні форми порушень слуху".

Ще одна авторка дослідження, докторка Еліза Мартеллетті (Elisa Martelletti), підтримала ці ідеї, заявивши: "Спостереження за тим, як раніше глухі миші реагували на слухові подразники після лікування, було захопливим досвідом. Це стало поворотним моментом, який показав реальні перспективи протидії втраті слуху, що виникає внаслідок генетичних аномалій. Ця новаторська демонстрація не тільки розширює горизонти майбутніх досліджень, але й вселяє оптимізм щодо розробки методів лікування порушень слуху".

