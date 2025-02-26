Имеют свои скелеты в шкафу: ученые раскрыли неудобную правду о Европе

В современном мире каннибализм — это ужасное и редкое явление, полностью табуированное в цивилизованном мире. Однако история свидетельствует, что даже в XIX веке в Европе сохранялись практики медицинского каннибализма.

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На протяжении истории Западную Европу часто изображали как центр цивилизации, противопоставляющий себя "варварским" практикам других стран, в частности каннибализму. Однако факты свидетельствуют о том, что потребление частей человеческого тела продолжалось в Западной Европе с доисторических времен, пишет Live Science.

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Исследования показывают, что первые люди в Европе занимались каннибализмом по разным причинам, включая пищевые потребности и ритуальные цели. В Средневековье, во время голода, войн и социальных беспорядков, случаи каннибализма были задокументированы как отчаянные меры для выживания.

Кроме того, появилась форма медицинского каннибализма, когда части человеческого тела использовались как лекарство. Например, в XVII веке францисканский аптекарь предоставил рецепт варенья из крови, акцентируя на вере в целебные свойства человеческой крови.

Издание 1600 года Фото: Википедия

Восприятие человеческого тела как источника лекарственных материалов привело к различным практикам. Между концом римской античности и ранним Средневековьем законы, такие как Кодекс Феодосия и Вестготская правда, запрещали нарушать могилы с целью извлечения таких веществ, как кровь, для изготовления лекарств.

Это свидетельствует о том, что уже в VII веке существовали правовые попытки ограничить использование человеческих останков в медицинских целях. Настойчивость таких законов свидетельствует о том, что эта практика развивалась, несмотря на официальные запреты.

С распространением христианства церковная власть пыталась регулировать общественное поведение с помощью текстов, в которых перечислялись грехи и соответствующие им покаяния. Например, некоторые из них запрещали употреблять кровь или мочу, предусматривая суровые наказания за такие действия.

Другие же прямо запрещали употребление крови или спермы, особенно обращаясь к женщинам, которые потребляли кровь своих мужей из-за ее якобы целебных свойств. Эти запреты демонстрируют усилия церкви контролировать и подавлять практики, которые считались неуместными или суеверными.

Переплетение религиозных верований и использования частей человеческого тела еще больше иллюстрирует почитание святых. Считалось, что тела святых имеют чудодейственную целебную силу, что привело к практикам, когда вещества, которые контактировали с их мощами — такие как масло, вода или даже пыль с мест их захоронения — употреблялись верующими, которые стремились исцелиться.

Этот переход от потребления мертвых (танатофагии) к потреблению святых (агиофагии) отражает изменение культурного и религиозного ландшафта того времени.

Примечательным нарративом, иллюстрирующим напряжение между языческими практиками и новыми христианскими ценностями, является легенда о Папе Римском Сильвестре I и императоре Константине. Согласно ей, Константин, больной проказой, получил совет искупаться в крови убитых детей, чтобы вылечиться от нее.

Однако святой Сильвестр и матери детей убедили его отказаться от этого ужасного средства в пользу крещения, которое чудесным образом исцелило его. Эта история, распространенная по всей Европе, служила для того, чтобы продемонстрировать превосходство христианской веры над предыдущими языческими обычаями.

Даже в XIX веке сохранились остатки медицинского каннибализма. Словари лекарственных материалов той эпохи, такие как издание Хосе Ориоля Ронкильо 1855 года, упоминали части человеческого тела — жир, кровь и мочу — как обладающие лечебными свойствами.

Эти устойчивые верования переплетались с увлечением эпохи готической литературой, которая охватывала темы вампиров, оборотней и других существ, связанных с потреблением человеческой плоти и крови.

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Понимание этой сложной истории бросает вызов понятию четкого разграничения между "цивилизованной" Европой и "варварскими" практиками. Оно показывает, что каннибализм в различных формах не только оставался, но и проник в европейские медицинские и религиозные традиции.

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