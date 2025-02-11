Каннибализм по-европейски: ученые раскрыли жуткую правду в польской пещере (фото)

Исследуя 18000-летние останки из Машицкой пещеры, археологи обнаружили признаки каннибализма. Ученые отмечают, что такое поведение было не необходимостью, а военным обычаем.

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Человеческие останки, найденные в пещере в Польше, стали доказательством того, что древние европейцы практиковали каннибализм во время войны. Исследователи, проанализировав следы порезов и переломов на костях, предполагают, что победители отрезали уши и доставали мозг своих врагов после их смерти, пишет Live Science.

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Ученые изучили 53 кости из Машицкой пещеры, археологического памятника вблизи Кракова времен мадленской культуры (датируется 17 000-9000 лет назад). Останки принадлежали по меньшей мере десяти лицам, в том числе шести взрослым и четырем детям.

Для анализа костей ученые использовали современную 3D-микроскопию, которая показала, что 68% останков имеют признаки резки и переломов, поэтому команда исследователей исключила, что причиной этого может быть поедание животными или случайное повреждение.

Исследуя 18000-летние останки из Машицкой пещеры, археологи обнаружили признаки каннибализма Фото: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Более детальное изучение двух десятков фрагментов черепа позволило обнаружить следы скальпирования, отделения кожи и намеренного удаления ушей и челюстей. Переломы вдоль черепных швов указывали на то, что черепа разбивали, чтобы извлечь мозг. На костях плеч, рук и ног также заметны следы порезов.

"Расположение и частота порезов и преднамеренное разрушение скелета четко свидетельствуют о пищевой эксплуатации тел", — заявил ведущий автор исследования Франческ Маргинедас из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES).

Однако археологические находки из Машицкой пещеры свидетельствуют о том, что этот случай каннибализма не связан с потребностями выживания. Примерно в то время в Европе этот регион отличался увеличением человеческой популяции, пишут ученые в своем исследовании. Поэтому, по их словам, голод — маловероятное объяснение поедания других людей.

Зато отсутствие захоронений, а еще смешение человеческих и животных костей указывают на "военный каннибализм". Исследователи предполагают, что конкуренция за ресурсы и территориальная борьба могли привести к жестоким столкновениям, в которых захваченных людей не только убивали, но и съедали.

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Анализ демографических данных жертв указывает на то, что они могли быть семьей. Это повышает вероятность того, что целая группа стала мишенью, ее уничтожили и съели. Другие европейские памятники той же эпохи также демонстрируют признаки каннибализма, намекая на его более широкое культурное значение в древних обществах, то ли как тактики военного времени, то ли как части посмертных традиций.

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