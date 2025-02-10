Боролись с империей ацтеков: археологи обнаружили укрепленный город сапотеков площадью 360 гектаров (фото)

На юге Мексики археологи обнаружили большой город сапотеков, в котором было более 1100 сооружений. Ранее ученые считали, что это место было военной крепостью, однако новое исследование все изменило.

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Недавнее археологическое исследование с использованием технологии LiDAR открыло новые возможности для изучения поселения сапотеков XV века на юге Оахаки, Мексика. Результаты исследования свидетельствуют о том, то что когда-то считалось военной крепостью, на самом деле было обширным укрепленным городом со сложной городской планировкой, пишет Heritage Daily.

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Исследователи из Университета Макгилла провели LiDAR-обследование Гуенголы, древнего места, которое исторически ассоциируется с сопротивлением сапотеков против ацтекской экспансии. Колониальные записи описывают это место как крепость, которая играла решающую роль в конфликтах между сапотеками и империей ацтеков между 1497 и 1502 годами.

После прибытия испанских войск в 1521 году общество сапотеков претерпело значительные потрясения, включая разрушение поселений и принудительную ассимиляцию.

Колониальные записи описывают это место как крепость Фото: Pedro Guillermo Ramón Celi

Исследование показало, что Гуенгола занимает площадь более 360 гектаров и насчитывает более 1100 сооружений. Ученые также обнаружили четыре километра оборонительных стен, сеть дорог и доказательства выделения районов для различных социальных классов.

Город содержал религиозные сооружения, площадки для игры в мяч и жилые районы с четко очерченными границами. По словам Педро Гильермо Рамона Селиса, исследователя из Университета Макгилла, сохранение Гуенголы поражает, ведь многие архитектурные элементы все еще не повреждены.

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Эти находки демонстрируют изящество градостроительства и военной стратегии сапотеков до контактов с европейцами. Исследование раскрывает ценность технологии LiDAR для выявления скрытых деталей древних цивилизаций, что дает более четкое представление об их историческом значении.

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