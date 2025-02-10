Боролися з імперією ацтеків: археологи виявили укріплене місто сапотеків площею 360 гектарів (фото)

На півдні Мексики археологи виявили велике місто сапотеків, в якому було понад 1100 споруд. Раніше вчені вважали, що це місце було військовою фортецею, проте нове дослідження все змінило.

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Нещодавнє археологічне дослідження з використанням технології LiDAR відкрило нові можливості для вивчення поселення сапотеків XV століття на півдні Оахаки, Мексика. Результати дослідження свідчать про те, що те, що колись вважалося військовою фортецею, насправді було розлогим укріпленим містом зі складним міським плануванням, пише Heritage Daily.

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Дослідники з Університету Макгілла провели LiDAR-обстеження Гуєнголи, стародавнього місця, яке історично асоціюється з опором сапотеків проти ацтекської експансії. Колоніальні записи описують це місце як фортецю, що відігравала вирішальну роль у конфліктах між сапотеками та імперією ацтеків між 1497 і 1502 роками.

Після прибуття іспанських військ у 1521 році суспільство сапотеків зазнало значних потрясінь, включаючи руйнування поселень і примусову асиміляцію.

Колоніальні записи описують це місце як фортецю Фото: Pedro Guillermo Ramón Celi

Дослідження показало, що Гуєнгола займає площу понад 360 гектарів і налічує понад 1100 споруд. Науковці також виявили чотири кілометри оборонних стін, мережу доріг і докази виділення районів для різних соціальних класів.

Місто містило релігійні споруди, майданчики для гри в м'яч та житлові райони з чітко окресленими межами. За словами Педро Гільєрмо Рамона Селіса, дослідника з Університету Макгілла, збереження Гуєнголи вражає, адже багато архітектурних елементів все ще не пошкоджені.

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Ці знахідки демонструють витонченість містобудування та військової стратегії сапотеків до контактів з європейцями. Дослідження розкриває цінність технології LiDAR для виявлення прихованих деталей стародавніх цивілізацій, що дає чіткіше уявлення про їх історичне значення.

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