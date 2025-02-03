Таємниці найстародавнішої цивілізації Америки: археологи розкопали невідому піраміду в Перу

У долині Супе археологи виявили стародавню піраміду, пов’язану з Каральською культурою. Відкриття відбулося у священному місті Караль, яке було центром найдревнішої держави Америки.

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Археологи, які працюють на стародавній стоянці Чупасігарро в Перу, виявили раніше невідому пірамідальну споруду, поховану під густою рослинністю. Це місце розташоване всього за кілометр від священного міста Караль у долині Супе — регіоні, який відігравав вирішальну роль у розвитку ранньої Андської цивілізації, пише Heritage Daily.

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Караль, найвизначніше поселення Каральської культури, процвітало між четвертим і другим тисячоліттями до нашої ери. Визнаний одним із найдавніших міських центрів Америки, його архітектурні та містобудівні принципи вплинули на пізніші Андські культури.

Чупасігарро, розташоване в невеликому яру, було частиною мережі поселень, які сприяли торгівлі та комунікації між внутрішніми долинами і прибережними регіонами.

Представники Каральської культури, також відомої як культура Норте-Чико або Корал, утворили найстарішу з доколумбових держав Америки. Вперше про існування цієї цивілізації вчені дізналися у 1990-х роках, після розкопок в Каралі.

Попередні дослідження в Чупасігарро виявили церемоніальні споруди, розташовані навколо центральної площі. Останні розкопки під керівництвом доктора Рут Шейді у "Секторі F" виявили кам'яні стіни, що утворюють три платформи. Великі камені, відомі як "хуанкас", виявили на кутах споруди та на центральних сходах, що є характерними для архітектури Караля.

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За даними Міністерства культури Перу, подальший аналіз нововідкритої споруди дасть змогу глибше зрозуміти міське планування Чупасігарро. Дослідники також очікують, що ці знахідки допоможуть у збереженні пам'ятки та сприятимуть її інтеграції в ініціативи культурного туризму в регіоні.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття загадкового народу, зокрема про стародавню споруду, що має кругову цегляну кладку у вигляді свастики.

Також ми розповідали про 4500-річне кладовище в Німеччині. Досліджуючи поховання, вчені виявили могили воїнів, які напрочуд добре збереглися.