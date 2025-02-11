Канібалізм по-європейськи: вчені розкрили моторошну правду в польській печері (фото)

Досліджуючи 18000-літні останки з Машицької печери, археологи виявили ознаки канібалізму. Вчені зазначають, що така поведінка була не необхідністю, а військовим звичаєм.

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Людські останки, знайдені в печері в Польщі, стали доказом того, що давні європейці практикували канібалізм під час війни. Дослідники, проаналізувавши сліди порізів і переломів на кістках, припускають, що переможці відрізали вуха і діставали мозок своїх ворогів після їхньої смерті, пише Live Science.

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Науковці вивчили 53 кістки з Машицької печери, археологічної пам'ятки поблизу Кракова часів мадленської культури (датується 17 000-9000 років тому). Останки належали щонайменше десятьом особам, зокрема шістьом дорослим і чотирьом дітям.

Для аналізу кісток вчені використали сучасну 3D-мікроскопію, яка показала, що 68% останків мають ознаки різання і переломів, тож команда дослідників виключила, що причиною цього може бути поїдання тваринами або випадкове пошкодження.

Досліджуючи 18000-літні останки з Машицької печери, археологи виявили ознаки канібалізму Фото: Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Детальніше вивчення двох десятків фрагментів черепа дозволило виявити сліди скальпування, відділення шкіри та навмисного видалення вух і щелеп. Переломи вздовж черепних швів вказували на те, що черепи розбивали, щоб витягти мозок. На кістках плечей, рук і ніг також помітні сліди порізів.

"Розташування та частота порізів і навмисне руйнування скелета чітко свідчать про харчову експлуатацію тіл", — заявив провідний автор дослідження Франческ Маргінедас із Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції (IPHES).

Однак археологічні знахідки з Машицької печери свідчать про те, що цей випадок канібалізму не пов'язаний із потребами виживання. Приблизно в той час у Європі цей регіон вирізнявся збільшенням людської популяції, пишуть науковці у своєму дослідженні. Тому, за їхніми словами, голод — малоймовірне пояснення поїдання інших людей.

Натомість відсутність поховань, а ще змішання людських і тваринних кісток вказують на "військовий канібалізм". Дослідники припускають, що конкуренція за ресурси та територіальна боротьба могли призвести до жорстоких сутичок, в яких захоплених людей не лише вбивали, але й з'їдали.

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Аналіз демографічних даних жертв вказує на те, що вони могли бути сім'єю. Це підвищує ймовірність того, що ціла група стала мішенню, її знищили і з'їли. Інші європейські пам'ятки тієї ж епохи також демонструють ознаки канібалізму, натякаючи на його ширше культурне значення в стародавніх суспільствах, чи то як тактики воєнного часу, чи то як частини посмертних традицій.

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