Шанс на восстановление зрения: прогрессирование глаукомы вызывают клетки из кишечника

Исследование показывает, что в некоторых случаях работу глаз повреждают иммунные клетки, мигрировавшие из пищеварительного тракта.

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Глаукома классифицируется как группа нейродегенеративных заболеваний и представляет собой общий термин для обозначения заболеваний глаз, вызванных потерей ганглиозных клеток сетчатки (RGCs), аксоны которых образуют зрительный нерв, передающий информацию в наш мозг, пишет Science Alert.

Известно, что глаукома является основной причиной слепоты во всем мире, и она неизлечима. По сути, все лечение глаукомы направлено на замедление прогрессирование заболевания. Однако у некоторых пациентов с глаукомой потеря зрения загадочным образом все же прогрессирует, несмотря на лечение. Новое исследование китайских ученых предполагает, что причиной тому иммунные клетки, которые мигрируют из пищеварительного тракта в глаз.

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Теперь исследователи настаивают, что клетки оси "кишечник-сетчатка" связывают специфический белок, тем самым получая доступ к светочувствительной ткани глаза, где повреждают RGCs. По словам ведущих авторов исследования, клинических иммунологов Чонг Хе, Вэньбо Сю, Циньюань Чен и Кун Пэн из Университета электронных наук и технологий, повышенное давление внутри глазного яблока (EIOP) является основным фактором риска развития глаукомы. При этом снижение EIOP фактически является основой лечения, однако оно, увы, не всегда помогает остановить прогрессирование заболевания.

Более ранние исследования уже показали, что Т-клетки иммунной системы, по-видимому, играют роль в повреждении глаукомы. Однако как именно это происходит до сих пор остается загадкой. В новом исследовании ученые подтвердили связь между CD4+ T-клетками и тяжестью заболевания у пациентов с глаукомой.

Иллюстрация того, как β7 CD4+ Т-клетки попадают в сетчатку Фото: Science Translational Medicine

Первым шагом ученые протестировали образцы крови более 500 пациентов с глаукомой и 189 здоровых людей. Результаты показали значительно более высокий процент CD4+ T-клеток у пациентов с глаукомой в сравнении с контрольной группой. Однако наиболее количество этих клеток в крови было обнаружено у пациентов с более серьезным поражением глаз.

Далее ученые провели эксперименты на мышах с глаукомой и обнаружили, что эти клетки, по всей вероятности, проходили через кишечник. Результаты исследования свидетельствуют, что клетки были перепрограммированы в кишечнике, из-за чего им удавалось вернуться в кровоток функционально подготовленными для перемещения к сетчатке. Отметим, что нормальные Т-клетки попросту не имеют "необходимого доступа", чтобы продвинуться в этом направлении.

Авторы исследования полагают, что это может быть одним из механизмов, с помощью которого крошечные Т-клетки преодолевают барьер и проникают в сетчатку. Чтобы проверить эту теорию, исследователи ввели мышам антитела, которые блокировали "пропуск" Т-клеток, и это сработало.

Впрочем, авторы исследования, опубликованного в журнале Science Translational Medicine, отмечают, что все еще остается неясным, как увеличивается уровень этих клеток и каким образом им удается перепрограммировать себя в кишечнике. Чтобы ответить на эти вопросы, потребуются дополнительные клинические исследования, в ходе которых ученые смогут проверить, могут ли антитела, используемые в этой работе, лечить глаукому.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.