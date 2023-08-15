Найдено эффективное лечение хронического пьянства: на 90% снижает тягу к алкоголю

Исследователи обнаружили, что генная терапия, ранее использованная для лечения болезни Паркинсона, отлично справляется с этой задачей.

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Форма генной терапии, которая сегодня используется для лечения болезни Паркинсона, может значительно снизить употребление алкоголя у хронических пьяниц. К такому выводу пришли исследователи из Орегонского университета здравоохранения и науки, пишет Sci Tech Daily.

Исследование было проведено на нечеловеческих приматах и показало, что имплантация определенного типа молекулы, ответственной за рост клеток, способна эффективно восстановить дофаминовый путь вознаграждения в мозгу у животных, предрасположенных к пьянству. Отметим, что эта генная терапия предполагает операцию на головном мозге и может быть эффективна даже в самых запущенных случаях.

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По словам соавтора исследования, доктора философии, профессора и руководителя отдела неврологии Орегонского национального исследовательского центра приматов OHSU, Кэтлин Грант, результаты генной терапии в лечении хронического пьянства оказались "невероятно эффективными". Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

Исследователи отмечают, что имплантированный вирус не представляет опасности, а также не несет ген, кодирующий белок (лиальный нейротрофический фактор, GDNF). В ходе процедуры его вводили в определенную область мозга группе макак-резусов, которые добровольно и обильно пьют разбавленный в воде этанол. В общей сложности четыре макаки прошли процедуру и исследователи обнаружили, что их потребление разбавленного спирта снизилось на 90% в сравнении с контрольной группой.

Грант отмечает, что после процедуры употребление алкоголя этими макаками снизилось почти до нуля. Следующие несколько месяцев животные отдавали предпочтение воде и избегали употребления алкоголя.

По словам исследователей, именно дофамин играет важную роль в подкреплении поведения и в том, что люди находят определенные вещи особенно приятными. Употребление алкоголя увеличивает дофамин, однако хроническое потребление приводит к тому, что мозг адаптируется таким образом, что снижает его выброс. Простыми словами, когда люди пристрастились к алкоголю, они попросту не получают большего удовольствия от выпивки. В результате они пьют больше, так как чувствуют необходимость в поддержании опьянения.

В ходе эксперимента ученые усилили дофамин, доставив GDNF в область мозга, где он находится. Грант отмечает, что подобное лечение станет особенно эффективным для людей, которые уже показали, что стандартные терапевтические подходы для них не работают. Тогда стоит прибегать к генной терапии, которая эффективно поможет справиться с зависимостью.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.