Самый древний герб города: во Владимире украинские студенты сделали невероятное открытие (фото)

Раскапывая слои почвы студенты-археологи наткнулись на сокровище исторического значения — стилизованный городской герб, который позволяет заглянуть в древние корни города.

Студенты кафедры истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки во время раскопок в исторической части Владимира сделали замечательную находку — стилизованный герб города. О подробностях сообщается на сайте Волынского национального университета имени Леси Украинки.

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В сопровождении Анатолия Цьося, ректора Университета Леси Украинки, и Виктора Баюка, представителя и научного сотрудника Охранной археологической службы Украины студенты провели раскопки на территории древнего города.

В рамках проекта реконструкции сетей в центральной части города в археологической зоне 12 студентов вместе со своими наставниками проводят необходимые археологические исследования.

По словам Виктора Баюка, исследователи с помощью археологических методов изучают участки земли, где запланирована прокладка новых трубопроводов. Именно на одном из таких участков обнаружены остатки сооружения, которое могло служить городским магистратом, домом городского урядника, городского головы, или человека, имевшего отношение к городскому управлению.

"Мы открыли интересную постройку XVI века с завалом изразцовой печи, с титулатурой городского герба. Сейчас мы проводим исследования, чтобы обеспечить технологическую возможность выполнения проекта по реконструкции городских сетей и изучить то наследие, которое попадает в зону риска во время строительных и монтажных работ", — рассказал Виктор Баюк.

Позже городскому голове передали изображение и фото находки, что позволило четче представить изображенные элементы.

Позже городскому голове передали изображение и фотодокументацию находки, что позволило четче представить изображенные элементы Фото: Андрій Петрушка

Даниил Кононец, студент четвертого курса, который был среди тех, кто сделал ценную находку, вспоминает, как происходили первые раскопки. Методично исследуя территорию, они наткнулись на глиняный фрагмент, который впоследствии идентифицировали как часть кафельной печи.

"Когда мы снимали слоями почву, начали находить изразцы, но они были простыми и однообразными. Уже потом мы достали более интересные фрагменты, более толстые и фигурные. Мы осторожно попытались сложить фрагменты и у нас получился стилизованный герб Владимира", — вспомнил юноша.

Во время встречи с городским головой Владимира Виктор Баюк представил уникальную находку. Он отметил, что герб Владимира является старейшим муниципальным гербом в Украине, документальное упоминание о котором датируется 1324 годом в письме из города Владимира в немецкий город Штральзунда.

Археолог пояснил, что открытая корона изразцовой печи происходит от древнерусского герба, который сейчас является официальным городским гербом, датируемого 16-17 веками.

"Это середина между древнерусским гербом 12 века, современным гербом Владимира. Найденная стилизация относится ориентировочно к 16-17 веку, поскольку Юрий Змееборец — в латах. Здесь дополнилось, ведь в древнерусский период не было доспехов, их нельзя было изготовить технологически. На время развитого Средневековья Юрий Змееборец был показан современником", — отметил Виктор Баюк.

Позже городскому голове передали изображение и фото находки, что позволило четче представить изображенные элементы.

"Несомненно это важная находка, которая показывает смысл города, преемственность его городского самоуправления, важность, международные связи", — подытожил Виктор Баюк.

Герб Владимира является старейшим муниципальным гербом в Украине, документальное упоминание о котором датируется 1324 годом в письме из города Владимира в немецкий город Штральзунда Фото: Андрій Петрушка

"Эта находка подтверждает аутентичность нашего города, говорит о том, что местное самоуправление зародилось давно. Мы будем об этом рассказывать нашим горожанам и международным партнерам", — сказал городской голова Владимира Игорь Паленка.

"Находка — яркий пример эффективной реализации дуального образования. Также хочу поблагодарить наших студентов и заверить, что они станут лучшими специалистами", — отметил Анатолий Цьось.

Сейчас археологические исследования продолжаются. Исследователи Волынского национального университета имени Леси Украинки обнаружили еще три стилизованные эмблемы Владимира и керамическую фигурку всадника. Впоследствии эти находки передадут специалистам-реставраторам для дальнейшего изучения.

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