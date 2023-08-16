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Технологии и наука

"Казалось, культурного слоя уже нет": неожиданная находка археологов на Тернопольщине (фото)

археология, Тернополь, Тернопольщина, пещера, исследования, керамика, трипольская культура, глина, культурный слой
Фото: Суспільне Тернопіль | Во время раскопок в пещере Вертеба археологи обнаружили керамический зерновик

Во время раскопок в пещере Вертеба обнаружили керамический зерновик. По словам археолога, сосуд украшает орнамент, характерный для трипольской культуры.

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Недавно археологи провели раскопки в пещере Вертеба — археологическом памятнике, который находится в Чертковском районе Тернопольской области. Они обнаружили артефакт, который может принадлежать трипольской культуре, пишет "Суспільне".

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По словам археолога и директора Борщевского краеведческого музея Михаила Сохацкого, сосуд украшает орнамент, характерный для трипольской культуры. В древние времена его использовали для хранения зерна.

"Когда мы расчищали участок пещеры, казалось, глина — уже находок не должно быть, культурного слоя никакого нет. Мы сделали так называемый "контрольный штык" и увидели пятно. Начали расчищать ниже и увидели, что на глубине есть какая-то керамическая находка. Оказалось, что это огромный сосуд", — объясняет Михаил Сохацкий.

археология, Тернополь, Тернопольщина, пещера, исследования, керамика, трипольская культура, глина, культурный слой Fullscreen
По словам исследователей, сосуд украшает орнамент, характерный для трипольской культуры
Фото: Суспільне Тернопіль

Археолог уточняет, что из-за высокой влажности в пещере зерно хранилось недолго.

"Этот сосуд с трещиной уже не выполнял своей функции, и поэтому они его решили закопать в землю, вырыли по контуру этого сосуда специальный такой котлован, закопали в землю, обложили чистой глиной и потом какие-то сыпучие вещества, возможно, зерно какое-то время там и хранились, и крышкой накрывались", — рассказывает археолог.

Михаил Сохацкий отмечает, что место, где найден артефакт, расчистили, обнаружив фрагментированный керамический сосуд.

археология, Тернополь, Тернопольщина, пещера, исследования, керамика, трипольская культура, глина, культурный слой Fullscreen
Этот сосуд использовали раньше для хранения зерна
Фото: Суспільне Тернопіль

"Керамика моется, шлифуется каждый фрагмент, а затем складывается, как пазлы детские — и тогда образуется целый сосуд. Сейчас этот сосуд как раз уже помыт и мы планировали его реставрировать и он займет место в экспозиции музея. Этот трипольский сосуд — это где-то IV тысячелетие до нашей эры, так что это очень древняя находка и мы считаем, что такие вещи очень важны. Это очень древняя культура. Она важна тем, что найдена в контексте исторических событий трипольского населения", — заключает Сохацкий.

Ранее Фокус писал о золотых украшениях возрастом более 2 тыс. лет, которые нашли на территории Бельского городища в Полтавской области.