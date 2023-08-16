"Казалось, культурного слоя уже нет": неожиданная находка археологов на Тернопольщине (фото)

Во время раскопок в пещере Вертеба обнаружили керамический зерновик. По словам археолога, сосуд украшает орнамент, характерный для трипольской культуры.

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Недавно археологи провели раскопки в пещере Вертеба — археологическом памятнике, который находится в Чертковском районе Тернопольской области. Они обнаружили артефакт, который может принадлежать трипольской культуре, пишет "Суспільне".

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По словам археолога и директора Борщевского краеведческого музея Михаила Сохацкого, сосуд украшает орнамент, характерный для трипольской культуры. В древние времена его использовали для хранения зерна.

"Когда мы расчищали участок пещеры, казалось, глина — уже находок не должно быть, культурного слоя никакого нет. Мы сделали так называемый "контрольный штык" и увидели пятно. Начали расчищать ниже и увидели, что на глубине есть какая-то керамическая находка. Оказалось, что это огромный сосуд", — объясняет Михаил Сохацкий.

По словам исследователей, сосуд украшает орнамент, характерный для трипольской культуры Фото: Суспільне Тернопіль

Археолог уточняет, что из-за высокой влажности в пещере зерно хранилось недолго.

"Этот сосуд с трещиной уже не выполнял своей функции, и поэтому они его решили закопать в землю, вырыли по контуру этого сосуда специальный такой котлован, закопали в землю, обложили чистой глиной и потом какие-то сыпучие вещества, возможно, зерно какое-то время там и хранились, и крышкой накрывались", — рассказывает археолог.

Михаил Сохацкий отмечает, что место, где найден артефакт, расчистили, обнаружив фрагментированный керамический сосуд.

Этот сосуд использовали раньше для хранения зерна Фото: Суспільне Тернопіль

"Керамика моется, шлифуется каждый фрагмент, а затем складывается, как пазлы детские — и тогда образуется целый сосуд. Сейчас этот сосуд как раз уже помыт и мы планировали его реставрировать и он займет место в экспозиции музея. Этот трипольский сосуд — это где-то IV тысячелетие до нашей эры, так что это очень древняя находка и мы считаем, что такие вещи очень важны. Это очень древняя культура. Она важна тем, что найдена в контексте исторических событий трипольского населения", — заключает Сохацкий.

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