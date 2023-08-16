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Технології та наука

"Здавалося, культурного шару вже немає": неочікувана знахідка археологів на Тернопільщині (фото)

археологія, Тернопіль, Тернопільщина, печера, дослідження, кераміка, трипільська культура, глина, культурний шар
Фото: Суспільне Тернопіль | Під час розкопок у печері Вертеба археологи виявили керамічний зерновик

Під час розкопок у печері Вертеба виявили керамічний зерновик. За словами археолога, посудину прикрашає орнамент, характерний для трипільської культури.

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Нещодавно археологи провели розкопки в печері Вертеба — археологічній пам'ятці, що знаходиться в Чортківському районі Тернопільської області. Вони виявили артефакт, що може належати трипільській культурі, пише "Суспільне".

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За словами археолога та директора Борщівського краєзнавчого музею Михайла Сохацького, посудину прикрашає орнамент, характерний для трипільської культури. В древні часи її використовували для зберігання зерна.

"Коли ми розчищали ділянку печери, здавалося, глина — вже знахідок не повинно бути, культурного шару ніякого немає. Ми зробили так званий "контрольний штик" і побачили пляму. Почали розчищати нижче і побачили, що на глибині є якась керамічна знахідка. Виявилось, що це величезна посудина", — пояснює Михайло Сохацький.

археологія, Тернопіль, Тернопільщина, печера, дослідження, кераміка, трипільська культура, глина, культурний шар Fullscreen
За словами дослідників, посудину прикрашає орнамент, характерний для трипільської культури
Фото: Суспільне Тернопіль

Археолог уточнює, що через високу вологість у печері зерно зберігалося недовго.

"Ця посудина з тріщиною вже не виконувала своєї функції, і тому вони її вирішили закопати в землю, вирили по контуру цієї посудини спеціальний такий котлован, закопали в землю, обклали чистою глиною і потім якісь сипучі речовини, можливо, зерно якийсь час там і зберігалися, і покришкою накривалися", — розповідає археолог.

Михайло Сохацький зазначає, що місце, де знайдено артефакт, розчистили, виявивши фрагментовану керамічну посудину.

археологія, Тернопіль, Тернопільщина, печера, дослідження, кераміка, трипільська культура, глина, культурний шар Fullscreen
Цю посудину використовували раніше для зберігання зерна
Фото: Суспільне Тернопіль

"Кераміка миється, шліфується кожен фрагмент, а потім складається, як пазли дитячі — і тоді утворюється ціла посудина. Зараз ця посудина якраз уже помита і ми планували її реставрувати і вона займе місце в експозиції музею. Ця трипільська посудина — це десь IV тисячоліття до нашої ери, так що це дуже давня знахідка і ми вважаємо, що такі речі є дуже важливими. Це надзвичайно давня культура. Вона важлива тим, що знайдена в контексті історичних подій трипільського населення", — підсумовує Сохацький.

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