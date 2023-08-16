"Здавалося, культурного шару вже немає": неочікувана знахідка археологів на Тернопільщині (фото)

Під час розкопок у печері Вертеба виявили керамічний зерновик. За словами археолога, посудину прикрашає орнамент, характерний для трипільської культури.

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Нещодавно археологи провели розкопки в печері Вертеба — археологічній пам'ятці, що знаходиться в Чортківському районі Тернопільської області. Вони виявили артефакт, що може належати трипільській культурі, пише "Суспільне".

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За словами археолога та директора Борщівського краєзнавчого музею Михайла Сохацького, посудину прикрашає орнамент, характерний для трипільської культури. В древні часи її використовували для зберігання зерна.

"Коли ми розчищали ділянку печери, здавалося, глина — вже знахідок не повинно бути, культурного шару ніякого немає. Ми зробили так званий "контрольний штик" і побачили пляму. Почали розчищати нижче і побачили, що на глибині є якась керамічна знахідка. Виявилось, що це величезна посудина", — пояснює Михайло Сохацький.

За словами дослідників, посудину прикрашає орнамент, характерний для трипільської культури Фото: Суспільне Тернопіль

Археолог уточнює, що через високу вологість у печері зерно зберігалося недовго.

"Ця посудина з тріщиною вже не виконувала своєї функції, і тому вони її вирішили закопати в землю, вирили по контуру цієї посудини спеціальний такий котлован, закопали в землю, обклали чистою глиною і потім якісь сипучі речовини, можливо, зерно якийсь час там і зберігалися, і покришкою накривалися", — розповідає археолог.

Михайло Сохацький зазначає, що місце, де знайдено артефакт, розчистили, виявивши фрагментовану керамічну посудину.

Цю посудину використовували раніше для зберігання зерна Фото: Суспільне Тернопіль

"Кераміка миється, шліфується кожен фрагмент, а потім складається, як пазли дитячі — і тоді утворюється ціла посудина. Зараз ця посудина якраз уже помита і ми планували її реставрувати і вона займе місце в експозиції музею. Ця трипільська посудина — це десь IV тисячоліття до нашої ери, так що це дуже давня знахідка і ми вважаємо, що такі речі є дуже важливими. Це надзвичайно давня культура. Вона важлива тим, що знайдена в контексті історичних подій трипільського населення", — підсумовує Сохацький.

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