Мифология, воплощенная в жизнь: в Турции обнаружили прекрасно сохранившиеся артефакты эллинизма (фото)

Раскопки древнего города Ольба открывают очаровательную женскую статую 2-го века нашей эры и загадочные фрагменты мифологического фриза.

Во время археологических раскопок, продолжающихся в исторических окрестностях древнего города Ольба в Турции, специалисты обнаружили женскую статую, датированную 2 веком нашей эры, а также два фрагмента фриза с изображением мифологических сцен, пишет Arkeonews.

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Раскопки, начатые в июле, продолжаются на территории некогда значительного поселения в эллинистическую эпоху, известного как ядро Царства Ольба.

Совместная группа из 15 человек, состоящая из опытных искусствоведов, археологов и студентов, старательно продолжает свои научные поиски на этой исторически ключевой территории, которая когда-то процветала как важный центр торговли. Руководит этими раскопками профессор Явуз Егин (Yavuz Yeğin) с кафедры археологии Ардаханского университета.

Во время этих ежегодных раскопок в разных секторах древней городской застройки случайно обнаружили два фрагмента архитектурных орнаментов, известных как фризы Фото: Olba excavation team

Во время этих ежегодных раскопок в разных секторах древней городской застройки случайно обнаружили два фрагмента архитектурных орнаментов, известных как фризы. Также женскую статую, происхождение которой датируется 2 веком нашей эры. Фрагмент фриза украшают мифологические сцены, сложные по дизайну.

Руины древнего города Ольба спрятаны глубоко в горах Таурус. Существует предположение, что когда-то это был центр государства Пиринду, которое существовало на этих территориях в 6 веке до нашей эры.

Среди множества сооружений, раскопанных здесь археологами, самые старые из них относятся к эллинистической эпохе.

Фрагмент фриза украшают мифологические сцены, сложные по дизайну Фото: Olba excavation team

Ольба или Ольбе процветало во времена Римской империи, особенно начиная с 1 века н. э. В раннехристианский период город стал епископской резиденцией.

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