Новооткрытую змею назвали в честь Харрисона Форда: актер не замедлил с ответом (фото)

Харрисон Форд, известный прежде всего ролью Индианы Джонса, недавно высказался о присвоении новооткрытому виду змей его имени. Открытие произошло в пределах перуанского национального парка Отиши: научное сообщество окрестило вид "Tachymenoides harrisonfordi".

Tachymenoides harrisonfordi — небольшая змея, длина которой во взрослом возрасте составляет всего 0,5 м. Этот хорошо замаскированный хищник безвреден для человека, хотя и имеет аппетит к ящерицам и лягушкам. Хотя сама по себе миниатюрная рептилия вряд ли может быть героиней приключенческих фильмов, ее открытие заставило исследователей отправиться в увлекательное путешествие, достойное Голливуда, пишет Gizmodo.

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Команда ученых назвала новый вид в честь актера Харрисона Форда, который в течение десятилетий занимался защитой окружающей среды. Как вице-председатель Международной организации охраны природы, он был неутомимым защитником природы, будь то на мировой арене или как голос "Океана" в отмеченной наградами кампании организации "Природа говорит" (Nature Is Speaking).

Но в отличие от вымышленного Индианы Джонса, известного своей офидиофобией ("Ненавижу змей, Джок! Ненавижу их!"), актер, как сообщается, любит змей — и быстро нашел родство с этой.

Он использовал характерную для него смесь остроумия и серьезности, чтобы выразить свои чувства: "У змеи глаза, в которых можно утонуть, и она проводит большую часть дня, загорая у бассейна с грязной водой — мы, наверное, были бы друзьями в начале 60-х".

Этим высказыванием Форд намекнул на роль Индианы Джонса, археолога, который четко ассоциируется с этими рептилиями.

Затем Форд перешел к более глубоким размышлениям, заявив: "Если серьезно, это открытие приземляет. Это напоминание о том, что о нашем диком мире еще так много предстоит узнать, и что люди — лишь маленькая часть невероятно огромной биосферы. На этой планете все судьбы переплетены, и прямо сейчас миллион видов балансируют на грани исчезновения. У нас есть экзистенциальный долг наладить наши разорванные отношения с природой и защитить места, которые поддерживают жизнь".

Индиана Джонс известен своей офидиофобией Фото: Empire

Открытие нового вида сделали в результате совместной работы американских и перуанских ученых во главе с Эдгаром Лером, биологом из Веслеянского университета Иллинойса.

Примечательно, что это не единственный случай, когда в честь актера назвали новый вид, поскольку паук (Calponia harrisonfordi) и муравей (Pheidole harrisonfordi) также получили его имя в знак признания его непоколебимой преданности миру природы.

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