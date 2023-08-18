100-летняя загадка раскрыта. Стала известна истинная "личность" звезды: это совершенно новый вид (видео)

Астрономы обнаружили умирающую звезду с самым сильным магнитным полем и оказалось, что она превратится в еще один загадочный объект.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, группа ученых смогла выяснить, что из себя на самом деле представляет давно известная звезда, которая более 100 лет давала покоя ученым. Астрономы обнаружили впервые такой тип звезд, пишет ScienceAlert.

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Ученые провели новое исследование звезды под названием HD 45166, которая расположена на расстоянии в примерно 3000 световых лет от Земли. Она находится в составе двойной звездной системы и является звездой Вольфа-Райе. Такие звезды характеризуются наличием большой массы, очень высокой температуры и очень большой яркости. Такие звезды находятся на последней стадии своей эволюции и постепенно умирают. В их составе уже почти не осталось водорода, но зато они имеют много гелия. При этом звезды Вольфа-Райе выпускают в космос очень сильный звездный ветер, то есть поток своей плазмы.

Раньше ученые предполагали, что HD 45166 по массе примерно в 4 раза больше нашего Солнца и она вместе со своим компаньоном, звездой B-типа и делает полный оборот вокруг общего центра масс всего за 1,6 земных дня.

Группа ученых смогла выяснить, что из себя на самом деле представляет давно известная звезда, которая более 100 лет давала покоя ученым. Астрономы обнаружили впервые такой тип звезд Фото: ScienceAlert

Но эта звезда теряет намного больше массы, уносимой звездным ветром, чем все остальные звезды Вольфа-Райе и при этом сам звездный ветер имеет необычные свойства. Все это противоречит современным моделям эволюции таких звездных систем. Поэтому авторы исследования провели новое наблюдение за HD 45166, чтобы наконец-то разгадать давнюю загадку, которая касается того, что же из себя она представляет на самом деле.

В результате они выяснили, что HD 45166 обладает очень мощным магнитным полем и вскоре превратится в такую звезду, как магнетар. По словам ученых, это первая из всех известных звезд Вольфа-Райе, которая является магнитной звездой.

HD 45166 обладает очень мощным магнитным полем и вскоре превратится в такую звезду, как магнетар Фото: ScienceAlert

Как оказалось, HD 45166 имеет напряженность магнитного поля равную 43 000 Гс, а это самое сильное магнитное поле у обладающей большой массой звезды. Также ученые узнали, что на самом деле она по массе всего в 2 раза больше Солнца, а две звезды делают полный оборот вокруг общего центра масс не за 1,6 дня, а за целых 8200 дней.

Известно, что звезды Вольфа-Райе теряют массу очень быстро и затем взрываются сверхновой. В результате возникает нейтронная звезда. А магнетары, о которых было сказано выше, являются одним из типов нейтронных звезд, которые обладают очень мощными магнитными полями. Такие поля в квадриллион раз сильнее, чем у Земли.

Антмация, показывающая звезду HD 45166

Ученые пока не знают, каким образом прошла эволюция HD 45166, благодаря которой она обрела такое мощное магнитное поле и потому вскоре станет магнетаром. Понятие скоро по космическим меркам – это несколько миллионов лет. Ученые предполагают, что будущий магнетар будет иметь напряженность магнитного поля эквивалентную 100 триллионам Гс.

Ученые обнаружили абсолютно новый тип космических объектов и это исследование дает возможность лучше понять процесс образования магнетаров, а также улучшить понимание эволюции звезд Вольфа-Райе. Астрономы намерены найти подобные магнитные звезды и в других уголках Вселенной, чтобы понять насколько они распространены.

Согласно теории относительности Эйнштейна, ни один объект во Вселенной не сможет достичь скорости света, а уж тем более преодолеть ее. Но некоторые физики считают, что эту проблему можно решить, что позволит осуществлять путешествия сквозь космос на космических кораблях. Об этом подробно уже писал Фокус.