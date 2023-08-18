Причуды эволюции. Почти 45% людей не имеют этой кости в своем теле

В анатомии человека часто остается незамеченной крошечная, но удивительная особенность — мизинец на ноге. За его незначительным внешним видом кроется решающая роль в поддержании равновесия и движении вперед, формировании нашей уникальной походки.

Мизинец на ноге часто остается вне нашего внимания, за исключением несчастного случая, когда мы его ломаем. Большинство людей, скорее всего, не знают точного количества суставов в мизинце на ноге, и соответствует ли это количество норме для людей в целом, пишет IFLScience.

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Несмотря на свое, казалось бы, незначительное строение, мизинец на ноге выполняет свои обязанности с заметной эффективностью. Перестав быть приспособлением для лазания по деревьям, этот палец, вместе с соседними пальцами, взял на себя ключевую роль в удержании равновесия и движении вперед. Примечательно, что мизинец больше всего за это отвечает.

Доктор Венджей Сунг (Wenjay Sung), врач-терапевт White Memorial Medical Group, объяснил механику этого явления: "Мы ходим как на треноге, где большой палец ноги, мизинец и пятка играют свою роль опоры. Если вы уберете одну часть этой треноги, вы потеряете равновесие".

Возникает вопрос: из скольких косточек состоит этот, казалось бы, неприхотливый, но такой важный палец на ноге?

Исследование, проведенное в 2012 году, углубилось в этот вопрос, когда личные наблюдения ученых разошлись с информацией, найденной в медицинских учебниках.

В своем исследовании специалисты отметили: "Общепринято считать, что пятый палец ноги имеет три кости с двумя межфаланговыми суставами. Однако результаты нашего исследования показывают, что значительное количество людей имеет только две фаланги [кости пальцев ног или рук] с одним межфаланговым суставом".

Проанализировав 606 пациентов, которые прошли рентгенографию стоп в Королевской университетской больнице Ливерпуля (Royal Liverpool University Hospitals NHS) в 2010 году, исследователи тщательно оценили кости и суставы, видимые на рентгеновских снимках пациентов. Результаты показали, что 55,3 процента обследованных имели три кости с двумя суставами, а 44,4 процента — две кости с одним суставом.

Уникальная анатомическая конфигурация двухфалангового пятого пальца ноги берет свое начало от наблюдений Леонардо да Винчи в 1492 году и с тех пор привлекает внимание немногих.

Считается, что этот анатомический вариант, вероятно, является следствием неполной сегментации, а не результатом срастания фаланг, и его можно наблюдать в эмбрионе уже с 12-недельного возраста. Этот вариант является лишь человеческим феноменом, который может быть реакцией на бипедализм и следствием неразвитости дистального межфалангового сустава.

Исследователи также выяснили, что такой палец на ноге может иметь нетипичный вид, иногда его ошибочно принимают за перелом. Примечательно, что этот вариант пальца реже встречается у европейских народов и наиболее распространен среди японского населения.

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