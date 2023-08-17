Оказывается, вы всю жизнь неправильно завязывали шнурки: ученые объяснили почему (видео)

Ученые обнаружили необычную причину, почему узлы на шнурках внезапно развязываются, а также объяснили, как сделать их гораздо более надежными.

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Оказывается, что распространенная практика завязывания шнурков, которую многие люди использовали в течение значительной части своей жизни, могла быть неправильной. Избежать этой ошибки удалось лишь тем, кто полагался на застежки-липучки, пишет IFLScience.

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Метод, который обычно применяют после того, как вышли за пределы базовой техники "ушки кролика", заключается в формировании петли из одного шнурка, затем оборачивание вокруг нее другой шнурок и протягивание его через нее, чтобы создать вторую петлю.

Однако, как показало комплексное исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society A за 2017 год, этот подход оказался неоптимальным способом. Авторы сообщили, что их тщательное наблюдение за высокоскоростными видеозаписями узлов шнурков в реальных условиях выявило неприятное явление: узел расплетается крайне не вовремя.

Как завязать шнурки

Авторы отметили: "Быстрое видеонаблюдение за узлом шнурков в реальных условиях показало, что разрыв не является внезапным и катастрофическим явлением. Наблюдения указывают на то, что его причиной является сложное взаимодействие между деформацией центра узла, вызванной ударом, динамическими колебаниями во время движения, а также инерционными силами шнурков и свободных концов узла".

То есть сам факт удара обуви о землю во время ходьбы может инициировать ослабление узла. Это еще больше усиливают раскачивания свободных концов шнурков во время шага. Двойной процесс дестабилизации вместе приводит к окончательному разрушению целостности узла.

Команда исследователей объяснила: "Как продемонстрировано с помощью замедленной видеосъемки и серии экспериментов, распутывание узла происходит за считанные секунды, часто без предупреждения и крайне не вовремя".

Они признали необходимость дальнейших исследований свойств материала шнурков для получения всестороннего понимания. Тем не менее перспективы традиционного метода представляются довольно мрачными.

Однако история приобретает положительный поворот, когда появляется более эффективный метод завязывания узлов Фото: pexels.com

Однако история приобретает положительный поворот, когда появляется более эффективный метод завязывания узлов. Удивительно похожий на привычный, этот новый подход обеспечивает лучшее решение. Вдохновением для этой инновации стало выступление Терри Мура на TED Talk, который осветил свойства узла.

Мур объяснил: "Оказывается, существует сильная и слабая форма этого узла, и нас учили слабой".

Он также объяснил, что завязывание узла так, чтобы выровнять бантики по более длинной длине обуви, не совсем правильно.

К счастью, существует эффективное решение. Просто изменив направление петли вокруг бантика, можно достичь прочной формы узла.

Мур объяснил: "А если вы потянете шнуры под узлом, то увидите, что бантик ориентируется вдоль поперечной оси обуви. Это более прочный узел. Он будет реже развязываться. Он будет меньше подводить вас, и не только это, он выглядит лучше".

Как завязать шнурки

В свете этих открытий пришло время отказаться от ошибочного метода завязывания шнурков и принять эту недавно открытую, более надежную технику.

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