Мастер маскировки. Ученые 20 лет гонялись за гекконом, но он скрывался под камуфляжем (фото)

Этот новый вид настолько хорош, что легко сливается с окружающей средой — исследователям потребовалось два десятилетия, чтобы описать его.

Удивительный новый вид листохвостого геккона был обнаружен учеными на Мадагаскаре еще в 2000 году. Ученые уже тогда подозревали, что он, вероятно, является новым видом, но доказать это было чрезвычайно сложно, пишет IFLScience.

Дело в том, что представители этого вида чрезвычайно ловкие в маскировке — они удивительно хорошо сливаются с ботаническими видами, что делает их обнаружение почти нереальным. В результате ученым потребовалось 20 лет наблюдений, чтобы собрать достаточно информации и уверенно описать его как новый вид.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Франка Глоу, который является куратором отдела герпетологии в Баварской государственной коллекции зоологии, обнаруженный ими в 2000 году вид был чрезвычайно похож на ранее уже известный науке как Uroplatus henkeli. Это немного сбило ученых с толку.

Едва ли можно заметить, но на ветке снизу сидит геккон Фото: Natural History Museum of Denmark

В результате исследователям требовалось собрать больше генетических и морфологических данных, а также данных о распространении, чтобы лучше понимать, где разместить животное на генеалогическом древе гекконов. Ситуация осложнялась тем, что листохвостые гекконы удивительным образом сливались с окружающей средой — их едва ли можно отличить от ветки дерева, на которой они сидят.

В конечном итоге тщательный анализ привел к тому, что ученые убедились — перед ними новый, еще неизвестный науке, вид, который был назван Uroplatus garamaso. Любопытным кажется и то, что Uroplatus henkeli и Uroplatus garamaso отличаются цветом кончика языка — у первых он черный, а у вторых — розовый.

Листохвостый геккон на ветке Фото: Natural History Museum of Denmark

По словам соавтора исследования, куратора отдела герпетологии в Музее естественной истории Дании, доктора Марка Шерца, фактически именно кончик языка сыграл главную роль в идентификации нового вида. Впрочем, исследователи до сих пор не понимают, чем это обусловлено.

Отметим, что в ходе эволюции у гекконов развились кожные лоскуты и уплощенные хвосты, которые позволяют им присасываться к краю стволов деревьев — в результате они становятся почти невидимыми, когда лежат вверх ногами в течение всего дня. Когда наступает ночь, они возвращаются к жизни и свободно бродят под покровом темноты.

Ранее Фокус писал о том, что исследователи обнаружили гекконов, святящихся неоново-зеленым цветом.