Исследователи обнаружили гекконов, святящихся неоново-зеленым цветом (фото)

Удивительное существо из рода Pachydactylus имеет длину от 10 до 15 см и проявляет свою активность в основном ночью.

Пустынный геккон из Намибии имеет отметины, которые светятся неоново-зеленым при лунном свете. Что интересно, механизм, создающий свечение, никогда ранее не встречался у наземных позвоночных животных, пишет Live Science.

Гекконы Pachydactylus rangei имеют полупрозрачную кожу с крупными желтоватыми отметинами: полосками по бокам и кольцами вокруг глаз. Но эти отметины ярко светятся, когда поглощают более голубой лунный свет.

Флуоресценция — когда свет поглощается, а затем излучается на более длинных волнах, была обнаружена у других рептилий и амфибий. До сих пор ученые описывали два механизма флуоресценции: на костной основе и флуоресценция химического вещества, выделяющегося и циркулирующего в лимфатической жидкости.

Однако Pachydactylus rangei генерируют свой свет с помощью пигментных клеток кожи, которые заполнены кристаллами гуанина. Эти клетки, называемые иридофорами, ранее были связаны с цветовым отображением у гекконов и ящериц, но это первое доказательство того, что они также позволяют гекконам флуоресцировать.

Pachydactylus rangei которые живут в сухих руслах рек и дюнах в пустыне Намиб, имеют длину от 10 до 15 см, они используют свои большие перепончатые лапы, чтобы зарыться в мелкий песок, а активность проявляюсь в основном ночью.

Фото: David Prötzel/ZSM/LMU

В 2018 году авторы исследования обнаружили, что хамелеоны имеют кости, которые светятся через кожу. Это открытие побудило ученых искать скрытые свечения у других рептилий и амфибий.

Дэвид Претцель — ведущий автор этого исследования и докторант Зоологической государственной коллекции Мюнхена (ZSM), держал P. rangei дома и получил "невероятный сюрприз", когда посветил на них ультрафиолетовым светом и обнаружил, что они светятся неоново-зеленым цветом. Затем исследователи протестировали этот эксперимент на 55 образцах P. rangei из ZSM, обнаружив признаки флуоресценции у взрослых и у подростков.

У других флуоресцентных земноводных, таких как Boana punctata свечение происходит от химического вещества, которое циркулирует через ее лимфатическую систему, а такие рептилии, как хамелеоны и седлносные жабы из рода Brachycephalus демонстрируют флуоресцентные кости через очень тонкие области кожи.

"Как оказалось, у многих видов, включая гекконов, кожа настолько прозрачна, что флуоресценция их костей становится заметной при достаточно сильном ультрафиолетовом свете", — отмечают ученые.

Фото: David Prötzel/ZSM/LMU

Однако у P. rangei яркое неоново-зеленое свечение исходило от иридофоров. Хотя ранее иридофоры не были связаны с флуоресценцией у гекконов, они, как известно, флуоресцируют у некоторых видов рифовых рыб. P. Rangei — первый известный геккон, обладающий двумя типами иридофоров: флуоресцирующим и не флуоресцирующим.

Свечение, которое производят эти клетки, ярче, чем свечение, исходящее от костей хамелеонов, и является одним из самых ярких примеров флуоресценции у наземных животных. Такие светящиеся отметины вдоль нижней части тела и вокруг глаз хорошо видны другим гекконам, но в то же скрыты от хищников с более высокими точками обзора, таких как совы или шакалы.

Хотя ученые не знают, как большинство животных используют свою флуоресценцию, расположение и яркость этих отметин, а также их видимость в засушливой пустынной среде гекконов, где не так много растительности, предполагают, что флуоресценция играет определенную роль в социальном взаимодействии этих животных.

"В случае с P. Rangei яркость и расположение флуоресценции однозначно говорят о том, что она служит сигналом для других гекконов, вероятно, даже на значительных расстояниях в открытой местности пустынь", — заключили исследователи.