Король болот. В Австралии обнаружен новый вид древних крокодилов

Исследователи из Университета Квинсленда идентифицировали новый вид доисторических крокодилов, который назвали Paludirex vincenti.

Доисторический крокодил длиной более 5 м, также известный как "король болот", обитал в водных путях юго-востока Квинсленда, Австралия, всего несколько миллионов лет назад, пишет Live Science.

Исследователи из Университета Квинсленда идентифицировали новый вид доисторических крокодилов Paludirex vincenti по окаменелостям, впервые обнаруженным в 1980-х годах.

На латыни "Paludirex" означает "король болот", а "vincenti" чтит память покойного мистера Джеффа Винсента, жителя города Далби на юго-востоке Квинсленда, который нашел окаменелый череп крокодила недалеко от городка Шиншилла.

По оценкам ученых, Paludirex vincenti был не менее 5 м. На сегодняшний день самым крупным крокодилом является гребнистый крокодил (Crocodylus porosus), который вырастает примерно до таких же размеров.

"Но у Paludirex был более широкий и массивный череп, поэтому он напоминал гребнистого крокодила "на стероидах" ", — рассказал один из авторов работы, аспирант школы биологических наук Квинслендского университета Йорго Ристевски.

По мнению исследователей Paludirex vincenti был одним из главных хищников Австралии несколько миллионов лет назад, способным охотиться на гигантских доисторических сумчатых.

"Король болот" появился примерно в то же время, что и современные крокодилы — в течение последних 55 млн лет. В настоящее время проводятся дополнительные исследования, чтобы определить, как эти массивные крокодилы вымерли, в то время как их родственники поменьше остались.

"Трудно сказать, исчез ли Paludirex vincenti в результате конкуренции с такими видами, как Crocodylus porosus. Альтернативной теорией является то, что он мог вымереть из-за высыхания климата и сокращения речных систем, в которых он когда-то жил. В настоящее время мы исследуем оба сценария", - заключил Стив Солсбери, старший преподаватель университета Квинсленда и соавтор исследования.

Напомним, что недавно у берегов Австралии морская черепаха набросилась на тигровую акулу, когда та попыталась на нее напасть. Исследователям удалось снять произошедшее на видео с помощью камеры, установленной на панцире черепахи.