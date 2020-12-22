У берегов Австралии морская черепаха набросилась на тигровую акулу (видео)

Исследователи отмечают, что ранее подобного поведения у морских черепах не наблюдалось.

У берегов Австралии морская черепаха набросилась на тигровую акулу, когда та попыталась на нее напасть. Исследователям удалось снять произошедшее на видео с помощью камеры, установленной на панцире черепахи.

Об этом сообщает The Guardian.

На кадрах ролика видно, как австралийская зеленая черепаха отвечает агрессией на нападение акулы и пытается ее укусить.

"Несмотря на несоответствие размеров, черепаха агрессивно кусает акулу перед тем, как спешно укрыться в безопасном месте", – говорится в сообщении.

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Исследователи отмечают, что ранее подобного поведения у морских черепах не наблюдалось.

Напомним, в Китае умерла последняя самка редкого вида мягкотелых черепах. Черепахе Сянсян было 90 лет.

А в Эквадоре найдена черепаха, вид которой считали вымершим 100 лет назад. В последний раз черепаха этого вида была замечена в 1906 году.