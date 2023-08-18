Масштабные лесные пожары в Канаде: спутники показали, как они выглядят из космоса (фото)

Пожары, вспыхнувшие в Канаде, охватили территорию, которая больше чем размер Греции.

На новых снимках европейских и американских спутников видны масштабные разрушительные пожары, которые охватили Северо-Западные территории Канады (страна имеет 10 провинций и три территории) и другие регионы. Из-за этих пожаров власти приняли решение эвакуировать население столицы этой территории из-за того, что пламя стремительно приближается к городу, пишет Space.

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Спутник Европейского космического агентства Sentinel-2, который проводит наблюдения за Землей, сделал снимок, на котором видны лесные пожары, бушующие в Канаде. Дым от этих пожаров распространяется на расстояние в более, чем 100 км. В настоящее время здесь бушуют 236 лесных пожаров.

Местные власти даже приняли решение провести эвакуацию жителей столицы Северо-Западных территорий, город Йеллоунайф, где проживает 20 тысяч человек. Это связан ос тем, что пожары очень быстро распространяются.

Пожары, вспыхнувшие в Канаде, охватили территорию, которая больше чем размер Греции Фото: ESA

Британский ученый Саймон Прауд также опубликовал снимки пожаров в Британской Колумбии (провинция в Канаде находится южнее Северо-западных территорий), которые сделал спутник Национального управления океанических и атмосферных исследований США под названием GOES-18. На этом снимке также видны обширные шлейфы дыма, покрывающие большую территорию. По словам Прауда, это значительно ухудшит качество воздуха в этом регионе.

Еще одни снимки пожаров в Канаде, на которых видно большое грозовое облако, возникающее из-за дыма от лесных пожаров, были также сняты спутником GOES-18. Эти изображение опубликовали ученые из Совместного института исследований атмосферы (подразделение Университета штата Колорадо, США).

По словам Яна Холла из Кардиффского университета, Великобритания, лесные пожары по всей Канаде уже поглотили бореальные леса, которые занимают площадь, большую, чем размер Греции. Холл поделился изображением, на котором красными точками показаны места появления десятков неконтролируемых пожаров по всей Канаде.

Холл поделился изображением, на котором красными точками показаны места появления десятков неконтролируемых пожаров по всей Канаде Фото: space.com

Лесные пожары в Канаде начали появляться ранее этим летом из-за необычайно теплой и сухой весны. По словам ученых, выбросы углерода от лесных пожаров в Канаде в этом году уже удвоили предыдущие рекорды для этой страны. По состоянию на конец июля общий объем выбросов углерода составил 138 мегатонн.

Фокус уже писал о том, что камеры на борту Международной космической станции, а также камеры спутников показали, как выглядит территория острова Мауи на Гавайях, где также возникли страшные лесные пожары.

Напоминаем, что новые потрясающие изображения Солнца представил известный эксперт по космической фотографии. На этих снимках видна активность Солнца в виде вспышек и выбросов плазмы, как уже писал Фокус.