Результативность 99,9%. Ученые создали фильтр, удаляющий микропластик из воды

Исследователи отмечают, что нашли эффективный и экологический способ очищения воды от загрязнения.

В последние десятилетия микропластик стал настоящим бичом планеты — ученые уже обнаружили его следы в воде, почве, морских обитателях и даже человеческих органах. В новом исследовании ученые считают, что наконец-то смогли разработать эффективный и экологический способ удаления микропластика из нашей воды, пишет New Atlas.

Авторы исследования из Университета Британской Колумбии в Канаде считают, что им удалось разработать биоразлагаемое возобновляемое решение на основе легкодоступных растительных материалов. Было обнаружено, что новое устройство способно улавливать 99,9% широкого спектра микропластика, который, как известно, представляет опасность для здоровья человека.

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Отметим, что проблемы со здоровьем, связанные с нано- и микропластиками, а также разработка эффективных способов их извлечения из окружающей среды находятся в центре внимания исследований последние несколько десятилетий. До этого момента не существовало практических технологий универсального и быстрого захвата микропластика. Но, похоже, все изменилось.

Авторы исследования назвали свое устройство bioCap, оно использует свойства древесных отходов, в том числе опилок и природных полифенолов, которые создают прочные молекулярные взаимодействия с полимерными частицами, включая микропластики.

Для создания устройства ученые использовали опилки в качестве субстрата для фильтрации воды. Исследователи отмечают, что такой выбор обусловлен химической и физической стабильностью материала, а также тем фактом, что он содержит целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин, которые облегчают эффективный перенос воды. В результате им удалось модифицировать опилки, добавив дубильную кислоту.

Далее ученые провели несколько тестов, прокачивая воду, богатую микропластиком через колонку с установленным bioCap. Отметим, что в экспериментах использовались микропластики, обнаруженные в окружающей среде. Далее исследователи провели анализ воды с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), который подтвердил эффективность опилок с добавлением слоя дубильной кислоты в улавливании микропластиков.

Результаты показывают, что использование одних только опилок для очистки воды давало коэффициент удаления в 10%, тогда как опилки со слоем дубильной кислоты показывали результат от 95,2% до 99,9%.

По словам соавтора исследования Орландо Рохаса, их с коллегами раствор bioCap эффективно справился с удалением из воды микроволокон одежды, микрогранул из моющих средств и мыла, а также гранулы от контейнеров и упаковок.

В следующем лабораторном эксперименте ученые проверили способность нового состава удалять более мелкие микрочастицы (110 нм), которые представляют опасность для здоровья людей и животных. В ходе эксперимента ученые разделили мышей на две группы и поили их обработанной и не обработанной водой в течение недели. Далее исследователи проверили их органы и обнаружили, что употребление очищенной воды привело к меньшему накоплению микрочастиц.

По словах Рохас, основным преимуществом этого метода является то, что bioCap весьма прост и дешев в производстве, а значит его производство можно будет масштабировать.

Ранее Фокус писал о том, что в Китае ученые впервые обнаружили в сердце человека тысячи частиц микропластика.