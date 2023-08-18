Парадокс океана. На канадские пляжи выбрасывается рекордное количество белых акул, и это хорошо

Только за последний год количество самых грозных хищников в океане, выброшенных на берег Канады, существенно возросло. Но исследователи не считают это проблемой.

7 августа посетитель пляжа на острове Принца Эдуарда наткнулся на выброшенную на берег Гринвич-Бич, вдоль залива Святого Лаврентия, большую белую акулу. Очевидец сообщил, что тело хищника достигало в длину около 2,7 метра, пишет Live Science.

Исследователи отмечают, что эта особь стала четвертой большой белой акулой, выброшенной на берег атлантического побережья Канады за последний год. Об этом свидетельствуют данные Общества по борьбе с морскими животными (MARS). По словам директора MARS Тони Уиммера, за предыдущие два десятилетия ученые в среднем наблюдали лишь 1-2 случая ежегодно.

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Это может показаться странным, однако ученые считают, что эти события, на самом деле, могут быть хорошей новостью. Дело в том, что избыток недавних выброшенных на берег больших белых акул может быть свидетельством того, что популяция этого исчезающего вида на самом деле растет. Уиммер отмечает, что с октября прошлого года они с коллегами зафиксировали четыре особи, которые были выброшены на берег Новой Шотландии, Нью-Брансуика и острова Эдуарда.

Уиммер также отметил, что все случаи были рассредоточены вдоль атлантического региона Канады. Исследователи также обнаружили, что три особи из четырех были молодыми, а одна — взрослой. Тело последней, выброшенной на берег акулы, ученые доставили на вскрытие, но не смогли обнаружить явных признаков травм.

Исследователи отмечают, что этот всплеск может также быть связан с тем, что люди стали чаще сообщать о выброшенных на берег акулах. Впрочем, исследователи все же надеются, что это признак того, что канадская популяция больших белых акул растет, хотя явных признаков все же не наблюдается.

Отметим, что большие белые акулы в Атлантике занесены в список "находящихся под угрозой исчезновения". Статистика свидетельствует о том, что с 1960-х годов популяция в северо-западной Атлантике сократилась на рекордные 70%.

Ранее Фокус писал о переполохе в Айдахо: на берегу реки найдена акула с острыми зубами, которой здесь не место.