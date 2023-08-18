Переполох в Айдахо: на берегу реки найдена акула с острыми зубами, которой здесь не место (фото)

Исследователи, как и местные жители, в недоумении, так как привычная среда обитания лососевых акул находится в сотнях километров от этого места.

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Странное зрелище поразило жителей Риггинса, штат Айдахо, после того, как на берегу реки Салмон обнаружили тело мертвой акулы с острыми зубами. Местные жители в состоянии шока и замешательства обратились в местный Департамент рыболовства и охоты Айдахо, пишет Daily Mail.

Сотрудники департамента изучили фото, которые предоставили местные жители, и начали расследование. В официальном заявлении департамент подтвердил, что рассматриваемое существо действительно похоже на лососевую акулу — хищника, который, как правило, встречается лишь в открытом океане. К слову, Риггинс находится приблизительно в 800 километрах от обычной среды обитания этих хищников.

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Отметим, что лососевые акулы могут достигать до 3 метров в длину и до 450 килограммов веса. Их сходство с маленькими белыми акулами вселяет страх в тех, кому не посчастливилось с ними встретится. Впрочем, официальные лица не считают, что жители Айдахо столкнулись с реальной "новой угрозой".

Некоторые исследователи предположили, что кто-то специально оставил тело мертвого хищника на берегу, чтобы "посмеяться" и "разыграть местных жителей". И это выглядит вполне правдоподобно. Дело в том, что Риггинс в действительности находится далеко от обычного места обитания лососевых акул. Как правило, представители этого вида обитают в северной части Тихого океана — от Японского моря и до залива Аляски.

Лососевые акулы могут достигать 3 метров в длину и 450 веса Фото: Idaho Fish and Game

Чаще всего лососевые акулы встречаются в прибрежных водах, однако порой их тела также обнаруживают на берегу. Исследователи отмечают, что некоторые хищники в действительности могут мигрировать к западному побережью Канады, однако в большинстве своем они все же остаются в пределах залива Аляски.

Все это делает историю с обнаружением мертвой лососевой акулы на берегу реки Салмон еще более запутанной. Исследователи отмечают, что если акула в действительности заплыла так далеко сама, это может стать угрозой, но не для местных жителей, а для речной рыбы.

Дело в том, что река Салмон является домом для растущего количества судака, который, как считают ученые, был незаконно завезен в Каскадное озеро — одно из крупнейших озер в штате. Кроме того, река Салмон играет важную роль в выживании форели и лосося, которые составляют значительную часть рациона лососевой акулы.

Ранее Фокус писал о том, что у самых грозных хищников в океане есть лучшие друзья.