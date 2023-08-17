Отношения длиною в 6 000 км. У самых грозных хищников в океане есть лучшие друзья (видео)

Исследователи обнаружили, что большие белые акулы, по-видимому, не так уж асоциальны — на самом деле они могут строить крепкие дружественные отношения.

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Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) известны тем, что ведут одиночный образ жизни и являются хорошо приспособленными хищниками. Простыми словами, они полностью оправдывают свою репутацию, созданную всевозможными фильмами ужасов. Однако теперь исследователи считают, что эти грозные хищники океана также имеют и более мягкую сторону — большие белые акулы способны строить прочные дружественные связи, пишет IFLScience.

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Ученые из организации морских исследований OCEARCH изучали поведение акул и наткнулись на нечто необычное. У юго-восточного побережья США данные с меток, прикрепленных к большим белым акулам, показали, что двое хищников путешествуют вместе вдоль побережья Атлантического океана. Эту пару больших белых акул назвали Джекил и Саймон, и теперь исследователи полагают, что они лучшие друзья — по крайней мере, они прошли примерно 6 437 километров в океане бок о бок.

По словам соавтора исследования, главного научного сотрудника OCEARCH Боба Хьютера, подобное поведение "беспрецедентно" и может стать "первым потенциально новаторским решением для этого вида". Исследователи отмечают, что такой тип поведения ранее не наблюдался у этого вида, что весьма заинтересовало ученых.

Джекил и Саймон были помечены метками у берегов Джорджии в декабре 2022 года, тогда же исследователям удалось собрать генетическую информацию об этом виде. Теперь авторы исследования планируют проверить, связаны ли большие белые акулы родственными связями — предполагается, что это поможет объяснить их социальное поведение.

Ученым уже известно, что другие виды акул используют биофлуоресцентные цветовые узоры на своем теле, чтобы находить своих приятелей в темных частях океана. Например, в 2020 году исследователи обнаружили, что у серых рифовых акул в действительности есть друзья, с которыми они неоднократно встречаются из года в год в одних и тех же социальных группах. Однако такое поведение не было замечено у больших белых акул. Как правило, эти хищники ведут одинокий образ жизни и изредка собираются в кормовые группы или встречаются для размножения.

По словам Хьютера, они с коллегами планируют и дальше наблюдать за Джекилом и Саймоном, надеясь, что в дальнейшем это прольет свет на социальное поведение и миграционные привычки самых грозных хищников в океане.

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