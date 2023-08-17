Стосунки завдовжки в 6 000 км. У найгрізніших хижаків в океані є найкращі друзі (відео)

Дослідники виявили, що великі білі акули, мабуть, не такі вже й асоціальні — насправді вони можуть будувати міцні дружні стосунки.

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Великі білі акули (Carcharodon carcharias) відомі тим, що ведуть поодинокий спосіб життя і є добре пристосованими хижаками. Простими словами, вони повністю виправдовують свою репутацію, створену всілякими фільмами жахів. Однак тепер дослідники вважають, що ці грізні хижаки океану також мають і м'якшу сторону — великі білі акули здатні будувати міцні дружні зв'язки, пише IFLScience.

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Учені з організації морських досліджень OCEARCH вивчали поведінку акул і натрапили на дещо незвичайне. Біля південно-східного узбережжя США дані з міток, прикріплених до великих білих акул, показали, що двоє хижаків подорожують разом уздовж узбережжя Атлантичного океану. Цю пару великих білих акул назвали Джекіл і Саймон, і тепер дослідники вважають, що вони найкращі друзі — принаймні, вони пройшли приблизно 6 437 кілометрів в океані пліч-о-пліч.

За словами співавтора дослідження, головного наукового співробітника OCEARCH Боба Г'ютера, така поведінка "безпрецедентна" і може стати "першим потенційно новаторським рішенням для цього виду". Дослідники зазначають, що такий тип поведінки раніше не спостерігався у цього виду, що вельми зацікавило вчених.

Джекіл і Саймон були помічені мітками біля берегів Джорджії в грудні 2022 року, тоді ж дослідникам вдалося зібрати генетичну інформацію про цей вид. Тепер автори дослідження планують перевірити, чи пов'язані великі білі акули родинними зв'язками — передбачається, що це допоможе пояснити їхню соціальну поведінку.

Ученим уже відомо, що інші види акул використовують біофлуоресцентні колірні візерунки на своєму тілі, щоб знаходити своїх приятелів у темних частинах океану. Наприклад, у 2020 році дослідники виявили, що у сірих рифових акул насправді є друзі, з якими вони неодноразово зустрічаються з року в рік в одних і тих самих соціальних групах. Однак такої поведінки не було помічено у великих білих акул. Як правило, ці хижаки ведуть самотній спосіб життя і зрідка збираються в кормові групи або зустрічаються для розмноження.

За словами Г'ютера, вони з колегами планують і надалі спостерігати за Джекілом і Саймоном, сподіваючись, що надалі це проллє світло на соціальну поведінку і міграційні звички найгрізніших хижаків в океані.

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