Носять у роті конвеєрну стрічку: чому акули втрачають тисячі зубів і як вони залишаються гострими

Дослідники виявили, що великі хижаки океану використовують еволюційну хитрість, щоб зуби залишалися гострими як бритва навіть через десятиліття.

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Ніщо не змушує вийти з води так швидко, як вигляд плавця, який видніється над поверхнею води. У вухах одразу ж грає мелодія з фільму "Щелепи", що нагнітає, а серце починає прискорено битися. Воно й не дивно, адже це означає, що вам довелося зіткнутися з найгрізнішим хижаком океану, пише Science Focus.

Дослідникам відомо, що на Землі мешкають близько 500 видів акул, які різняться за розміром, харчуванням і поведінкою. Попри те, що людям найбільш відомі гострі зуби-трикутники великих білих акул і гігантських мегалодонів, які давно вимерли, насправді форма зубів акул суттєво залежить від їхнього виду.

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Так, дослідники зазначають, що акули-гобліни використовують голчасті зуби, які пронизують, тоді як акули-ангели надають перевагу сплющеним зубам, які нищать, а великі білі акули обирають трикутні гострі зуби, що розривають здобич. При цьому найбільшими зубами в океані володіли мегалодони — їхні ікла часом досягали понад 17 сантиметрів.

Коли доросла людина втрачає зуб, по суті, гру закінчено — єдине, що ми можемо зробити, попрямувати до стоматолога, щоб нам встановили імплантат. Однак в акулячому світі справи йдуть зовсім інакше: ці дивовижні істоти здатні замінювати втрачені зуби протягом усього свого життя.

Науковці зазначають, що деякі представники цього виду, такі як акули-молоти або тигрові акули, за все життя втрачають близько 35 000 зубів. Вони часто випадають або пошкоджуються, коли хижаки полюють, проте в акул є кілька рядів зубів, які вишикувані в лінію один за одним, а тому ці морські мешканці не бояться втратити парочку з них у гонитві за їжею.

Відомо, що коли один із зубів акули випадає, інший, що перебуває в ряді позаду нього, просто переміщується вперед, щоб зайняти його місце. Той, що знаходиться за ним, також рухається на одне місце вперед, і так далі. Простими словами, це схоже на конвеєрну стрічку з виробництва зубів.

Вивчаючи котячих акул, вчені виявили кишені стовбурових клітин у їхньому роті, які здатні ділитися і виробляти нові, більш спеціалізовані клітини. Зрештою вони формують нові зуби, які потрібні для постачання конвеєрної стрічки.

Вчені також виявили, що аналоги генів, які контролюють цей процес, також є й у людей. Тепер дослідники планують зосередитися на тому, щоб зрозуміти, чи можна їх активувати у людей і чи допоможе це відновлювати втрачені зуби.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали рідкісні кадри, як півсотні акул накинулися на кита.